Férias no Uruguai: veja onde ficar em Montevidéu, Colônia e Punta del Este

Com praias, lugares históricos, cassinos e casario colonial, o Uruguai é um destino de férias que tem tudo para agradar os mais diferentes tipos de viajantes. A começar pela capital, Montevidéu, com atrações como o famoso Mercado del Puerto, repleto de bares e restaurantes com pratos típicos da culinária local, e da extensa rambla, a avenida que costeia o Rio da Prata e proporciona cenários inesquecíveis durante o pôr do sol.

A 180 quilômetros, em direção à Argentina, a pequena e graciosa Colônia do Sacramento, fundada em 1680, é a cidade mais antiga do país. Seu centro histórico, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, mostra um retrato do passado com ruas de paralelepípedos, igrejas restauradas e parte de uma muralha reconstruída parcialmente com pedras originais.

Na rota oposta, contornando a beira-mar rumo ao Brasil, há destinos badaladíssimos e de vida noturna agitada, como Punta del Este e José Ignacio, e trechos de praia mais tranquilos, com cabanas e chalés frequentados por famílias inteiras.

Na capital, no campo e no litoral, as dez sugestões de casas e apartamentos para aluguel da lista abaixo foram avaliadas com notas acima de 4,1 pelos usuários do Airbnb. Os preços foram checados em 28/11/24, mas podem mudar conforme a data da reserva.

Punta Carretas (Montevidéu)

Estúdio para dois em bairro badalado Imagem: Reprodução/Airbnb

O bairro é conhecido pelos bares, restaurantes e pelas lojas elegantes do shopping Punta Carretas. Em um único ambiente, o estúdio para dois inclui bancada de trabalho, mesa de refeições, quarto, cozinha, varanda e banheiro.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar muito bom, atendeu a todas as minhas expectativas. Voltaria novamente e recomendo." (Mercedes Rosario, novembro de 2024)

Ciudad Vieja (Montevidéu)

Próximo das atrações do centro histórico Imagem: Reprodução/Airbnb

O estúdio com cama de casal fica em um prédio com terraço, piscina, sauna e garagem. Boa localização para visitar pontos do centro histórico, como a Plaza de Independencia e a Peatonal Sarandí, uma rua para pedestres com lojas e museus.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Excelente, recomendo. Nos sentimos em casa, com certeza voltaremos!" (Ismael Eduardo, outubro de 2024)

Pocitos (Montevidéu)

Duas suítes em região tradicional Imagem: Reprodução/Airbnb

O apartamento está localizado a dois quarteirões da praia de Pocitos, numa região de ruas planas e arborizadas. Além de duas suítes, tem área de trabalho, lavanderia, varanda, cozinha equipada e um lavabo junto à sala de jantar.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar ótimo, localização excelente e muito bem pensado em detalhes que nos fazem sentir em casa." (Enrique, novembro de 2024)

Paragem 16 ( Punta del Este)

Com vista panorâmica de Punta del Este Imagem: Reprodução/Airbnb

Em andar alto, com boa vista de Punta del Este, o apartamento para até três pessoas na avenida Roosevelt está a seis quadras da praia Mansa, na paragem 16. Piscinas, academia, cinema, salão de jogos e garagens são algumas comodidades do prédio.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Apartamento impecável, muito confortável, nada falta. Eletrodomésticos, louças e utensílios de cozinha de muito boa qualidade. Boa luz natural, eu alugaria novamente." (Ariel Adhemar, novembro de 2024)

Tower One II ( Punta del Este)

Acomodação para três e transporte até a praia Imagem: Reprodução/Airbnb

O quarto acomoda uma cama queen e outra de solteiro. E quem não quiser caminhar os 200 metros até a praia Brava de Punta del Este, onde há cadeiras e guarda-sol, pode acionar o transporte do prédio até a areia, feito em carrinhos de golfe.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar muito bonito, área tranquila e acessível: dá para ir a pé ao shopping e à praia." (Manuel, novembro de 2024)

Pondok Pantai III (La Juanita)

Entre La Juanita e José Ignacio Imagem: Reprodução/Airbnb

É a terceira de um conjunto de três casinhas na região de La Juanita, vizinha à badalada José Ignacio, perto da praia e de uma lagoa. Na reserva, os hóspedes escolhem se querem o ambiente com uma cama de casal ou até quatro de solteiro.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Tivemos uma ótima estadia na Pandok. O local é super espaçoso, tudo novo, cama boa, assim como as roupas de cama e tolhas. O bairro é tranquilo e próximo à praia." (Luiza, novembro de 2024)

Alta Proa (La Juanita)

Terraço com vista a 400 m da praia Imagem: Reprodução/Airbnb

São cerca de 400 metros entre a casa de dois quartos, para até seis pessoas, e a Playa Mansa, entre La Juanita e José Ignacio. Construído a 3 metros de altura, o terraço tem espreguiçadeiras, uma pérgola, churrasqueira e vista para a lagoa e o pôr do sol.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Espaço perfeito para desfrutar de paz e descanso e, ao mesmo tempo, próximo de tudo. A casa é maravilhosa e nos presenteia com muito aconchego e uma bela vista. Estadia excelente!" (Arthur, novembro de 2024)

Casa Cálida (Colônia do Sacramento)

Para até seis hóspedes, em Laguna de los Patos Imagem: Reprodução/Airbnb

A cerca de 7 quilômetros do centro histórico de Colônia do Sacramento, a casa fica na minúscula Laguna de los Patos, lugarejo com menos de 200 habitantes no censo uruguaio de 2011. Com dois quartos, para até seis pessoas.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Linda estadia em família. A casa é calorosa e acolhedora, com tudo do que se pode precisar, decorada com bom gosto e muito confortável. O ambiente é tranquilo, transmite paz, bela paisagem." (Moriana, outubro de 2024)

El Nido (Colônia do Sacramento)

Dois quartos e deque para ver o pôr do sol Imagem: Reprodução/Airbnb

Na área rural de Colônia do Sacramento, tem um quarto com cama de casal e outro com duas de solteiro. Há um deque com vista para o pôr do sol, churrasqueira e piscina compartilhada com os hóspedes de outras duas casas na propriedade.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A casa é linda, com tudo o que você precisa para passar uma boa estadia. Estamos ansiosos para voltar." (Silvina, outubro de 2024)

Bosque de eucaliptos (Colônia do Sacramento)

Chalé para casal com paredes envidraçadas Imagem: Reprodução/Airbnb

Em meio a muitas árvores e próximo da praia de Santa Ana, na região de Colônia do Sacramento, o chalé para casal integra sala, quarto e cozinha em um único ambiente com paredes envidraçadas que permitem contemplar a natureza do lado de fora.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Achei a casa bonita. O ambiente externo imbatível, a natureza e os animais silvestres tornaram a estadia relaxante e prazerosa." (Carla, novembro de 2024)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.