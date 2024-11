'Ótimo custo-benefício': o que diz quem comprou este liquidificador Mondial

Se você está precisando de um liquidificador novo, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que é sucesso de vendas, o Turbo Power, da Mondial. Só no mês passado ele atingiu mais de 7.000 vendas na Amazon. Durante a Black Friday, ele estava por R$ 77,90, mas seu preço original é R$ 99,90.

O item é recomendado para bater sucos, vitaminas, shakes e outras bebidas. A seguir, listamos as características do aparelho, segundo seu fabricante, e algumas opiniões de compradores.

O que a Mondial diz sobre esse liquidificador?

Tem copo de 1,6 litro feito de material resistente que não pega cheiro nem cor

550 W de potência

Inclui filtro em inox, para coar sucos e molhos

As quatro lâminas em inox não enferrujam e são duráveis

Tem três velocidades e função "pulsar"

Disponível nas cores preta, branca e vermelha e com 110 V e 220 V

O que diz quem comprou?

Com mais de 26 mil avaliações de compradores na Amazon, esse liquidificador tem nota média de 4,6 (do total de cinco). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou.

Atende às necessidades básicas de um liquidificador. Bate sucos e shakes com frutas congeladas, que é o propósito para o qual o adquiri. Janaine

Produto bom, com ótimo custo-benefício. Meu filho deixou a jarra cair no primeiro uso, mas nem arranhou e está inteiro. É bem barulhento, mas como uso por alguns minutos e já desligo não é algo que incomoda muito. Gabriela Pasuch

Tritura gelo muito bem. O ruído é um pouco alto, mas funciona perfeitamente. Copo com ótima capacidade. Walace Jesus

Principais reclamações

Entre as principais críticas ao produto estão o ruído do aparelho e a baixa potência para bater alguns alimentos. Veja algumas das reclamações:

Ele é fraco. Estragou muito rápido (menos de três meses). Tive que colocar no conserto e teve que trocar o copo. Infelizmente, não vale a pena. Pague um pouco mais e compre um melhor. O motor dele é fraco e não aguenta muita coisa. Dinheiro jogado fora. Artur

O liquidificador tem um nível absurdo de barulho. Só quando recebi que vi que o selo do Inmetro indicava nível quatro em um limite de cinco. Além disso, mesmo picando a banana e a maçã, as lâminas não trituram as frutas, mesmo colocando na velocidade máxima. Não indico. Melhor gastar um pouco mais e comprar um produto de qualidade. Hemerson Vieira Braz

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.