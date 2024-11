Haddad afirma que reforma do IR contempla atualização da tabela

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que o formato da ampliação da isenção do imposto de renda que será proposto pelo governo vai beneficiar entre 70% a 80% dos trabalhadores assalariados. "As faixas de renda, da maneira como a Receita está fazendo, é garantido que por meio da utilização da faixa de isenção mais o desconto, vai beneficiar alguma coisa entre 70% e 80% dos trabalhadores assalariados", disse Haddad.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na quarta-feira, 27, que, segundo interlocutores do governo, na prática, haverá três faixas de cobrança de Imposto de Renda: isenção até R$ 5 mil; uma intervalo com desconto entre R$ 5 mil e um valor próximo de R$ 7 mil ainda não definido; e a alíquota cheia, de 27,5% para quem ganha acima desse valor.