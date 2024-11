Cadela é encontrada 7 dias após sumir em aeroporto de Paris: 'Felicidade', diz tutora

A cadela de uma turista tcheca, que havia escapado de um avião da companhia aérea Air France durante uma escala com sua dona no principal aeroporto de Paris, foi reencontrada nesta quinta-feira (28). O animal estava perdido havia mais de uma semana.

"Após vários dias de buscas intensas, temos o prazer de confirmar que Amalka foi encontrada e entregue à sua dona", informou a companhia aérea francesa em um comunicado. A Air France havia se mobilizado para encontrar o animal, chegando a fechar pistas de pouso e decolagem para usar um drone nas buscas.

A cadela Amalka, de dois anos, sem raça definida, havia escapado de sua caixa de transporte durante o descarregamento de um voo da Air France proveniente de Viena no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, em 19 de novembro. Quando o porão do avião foi aberto, após o pouso, a cachorra, que havia saído da caixa, fugiu para as pistas.

Desde então, as autoridades lançaram um plano de ação em toda a área do aeroporto - que cobre 32 km² -, incluindo a divulgação para todos os funcionários de um alerta de busca com uma fotografia do animal e informações que permitam identificá-lo. Amalka chegou a ser vista diversas vezes, mas os funcionários não conseguiam capturá-la.

Na terça-feira (26), a GTA, que cuida da segurança do transporte aéreo na França, chegou a fechar diversas pistas de pouso e decolagem do aeroporto, para que um drone pudesse ser usado na busca. O tráfego aéreo não foi perturbado pela operação.

O animal foi finalmente encontrado no parque de um município vizinho ao aeroporto, em Dammartin-en-Goële, de acordo com o jornal Le Parisien, que transmitiu um vídeo do reencontro do cão com Mísa, sua dona. A turista tcheca de 29 anos estava a caminho de Dalas, nos Estados Unidos, para encontrar o namorado, e faria apenas uma conexão em Paris. Diante da situação, ela decidiu ficar na França até encontrar sua companheira.

A jovem, que tem transtorno de déficit de atenção, informou que o cachorro fazia parte de sua terapia. "Devemos estar juntas o tempo todo porque ela me ajuda a manter o foco quando perco a concentração", explicou Mísa durante as buscas. "Eu nunca senti uma felicidade tão grande na vida", declarou a turista à imprensa local, após ter encontrado o animal de estimação.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a Amalka e Mísa se reencontram. "Ambas poderão retornar ao seu destino em breve", disse a Air France, que pagou pela estadia da dona no aeroporto.

Caso inédito

De acordo com Manuela Vidal, representante da associação de proteção de animais Cats in The Air, que participou das buscas, o que aconteceu com Amalka "nunca tinha sido visto". Criada em 2016 para capturar e esterilizar gatos que vivem no aeroporto Charles de Gaulle, a associação "Cats in The Air" também participa, desde 2019, na busca de animais desaparecidos durante o transporte nos aeroportos parisienses.

Manuela Vidal explica que o tamanho do aeroporto dificultou as buscas. "Há lugares onde eles podem se esconder e um galgo (uma das raças da cachorra) corre muito rápido. Na grande maioria dos casos, o cachorro que não tem medo volta para o homem e o animal é encontrado em 24 horas", explica. Mas no caso de Amalka, o desaparecimento durou mais de uma semana.

*Com informações da AFP