Agricultores franceses protestam contra institutos de pesquisa e acusam 'obstáculos' ambientais

A nova onda de protestos de agricultores franceses agora mira nos institutos de pesquisa do país que atuam na área ambiental. Os manifestantes já visaram o Escritório Francês da Biodiversidade (OFB) e, nesta quinta-feira (28), protestaram contra a Agência Nacional de Segurança Sanitária na Alimentação (Anses) e o Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas, Alimentares e Ambientais (Inrae). Os produtores rurais acusam estes organismos de imporem excesso de regulamentação ambiental ao setor.

A aliança sindical FNSEA e Jovens Agricultores (JA) colocou o foco da sua primeira semana de mobilização na oposição ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai). Nesta segunda semana de ações coordenadas, o alvo são o que consideram ser "obstáculos" ao trabalho dos agricultores: prefeituras, agências de água, ou centros de pesquisas ambientais.

Depois de, nos últimos dias, eles concentrarem suas ações nas áreas rurais, nesta quinta-feira (28) os agricultores se mobilizaram na região de Paris. Cerca de uma centena de manifestantes ergueram uma parede de papelão para bloquear simbolicamente a entrada da Anses. Durante a madrugada, haviam feito um protesto semelhante com blocos de concreto diante do Inrae.

Os agricultores da região parisiense, liderados pela aliança sindical FNSEA-JA, colocaram caixas de papelão vazias em frente à sede da Anses para sugerir à agência "se mudar para Bruxelas, para que pare de contrariar os regulamentos europeus", declarou à AFP o líder sindical Cyrille Milarde. "Macron, quando você vai agir?", pedia uma das faixas.

Em teoria, "institutos como o Inrae?? podem contribuir para o cumprimento das nossas funções de produtores", mas "não é mais assim", lamentou Pascal Verrièle, secretário-adjunto da FNSEA de Seine-et-Marne. "Há alguns anos, eles estão organizando uma queda [da produção agrícola]", acusou.

"Financiamos um instituto nacional com € 1 bilhão por ano que só nos impõe entraves", acrescentou Donatien Moyson, copresidente da Jovens Agricultores da região parisiense. "Estamos aqui para lutar contra os obstáculos à agricultura", disse ele.

Proibição de agrotóxicos

O acesso à porta de entrada do edifício do Inrae? não chegou a ser totalmente bloqueado. A ministra da Agricultura, Annie Genevard, condenou "com a maior firmeza qualquer ataque a pessoas e propriedades, que prejudica as reivindicações legítimas dos agricultores", em um comunicado.

"Temos restrições à utilização de certos produtos, mas sem soluções alternativas eficazes, o que leva a prejuízos na safra", alegou Rémi Pierrard, produtor de beterraba e cereais baseado perto de Provins (Seine-et-Marne) e membro da aliança sindical (JA). "Fomos proibidos de usar um inseticida que protegia a beterraba no início do seu crescimento contra um pulgão. Agora, somos obrigados a tratar as plantações com pulverizador, um tratamento muito menos eficaz e menos respeitoso com a fauna auxiliar, e com perdas de produtividade que podem ir até 50% ao ano", assegurou.

Em um comunicado, o Inrae declarou que "as críticas" das quais é alvo "não consideram" os resultados obtidos pelos seus pesquisadores, engenheiros e técnicos, e garantiu "continuar a sua pesquisa no mais alto nível para conceber sistemas sustentáveis de produção agrícola e alimentar".

Na quarta-feira (27), um total de 28 protestos foram registradas pelo país, envolvendo 1,6 mil pessoas e 479 máquinas agrícolas e visando "mais edifícios públicos", notaram as autoridades policiais francesas.

Em Toulouse (sudoeste), os agricultores colocaram palha nas escadas da prefeitura e depois se prenderam a um portão para bloquear o acesso a um edifício que abriga uma agência de controle das águas e a sede local do Escritório Francês da Biodiversidade (OFB).

Reunião com ministra

A ministra da Agricultura deverá receber o presidente do Inrae nesta tarde "para discutir a questão da simplificação para os agricultores, o papel do instituto e encontrar respostas comuns para os entraves administrativos", detalhou o ministério.

Na sexta-feira de manhã, Genevard receberá, "a seu pedido, as organizações sindicais para avançarem em medidas concretas que visam simplificar o cotidiano dos nossos agricultores", acrescenta o gabinete.

(Com informações da AFP)