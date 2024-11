ONG reporta 57 mortos em combates entre exército e jihadistas na Síria

Pelo menos 57 soldados e milicianos extremistas morreram, nesta quarta-feira (27), em combates intensos na província síria de Aleppo, no norte do país, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

26 milicianos do grupo jihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e outros grupos aliados morreram no confronto, além de 31 membros das forças do regime, acrescentou o OSDH, que anteriormente havia reportado um balanço total de 35 mortos.

O HTS, antigo braço sírio da rede Al-Qaeda, que controla o último reduto rebelde do país, no noroeste, lançou um ataque em conjunto com fações aliadas, segundo a ONG sediada no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de informantes na Síria.

Pela primeira vez em anos, aviões sírios participaram de ataques aéreos na região, juntamente com aviões de combate russos, disse o relatório.

O governo sírio, com o apoio das forças russas e iranianas, recuperou o controle de grande parte do país desde o início do conflito em 2011, que deixou mais de meio milhão de mortos e milhões de deslocados.

aya/ila/vl/js/mb/mvv/aa/jb

© Agence France-Presse