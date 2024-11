Depilador de pelos está em oferta e sai por R$ 155; por que faz sucesso?

O Depilador Elétrico para pelos íntimos da Philips está em oferta nesta Black Friday com 16% de desconto, saindo por R$ 155,65. Ele promete remover pelos na região da virilha — que costumam ficar a mostra na hora de usar um biquíni para ir à praia ou piscina.

Com funcionamento sem fio, ele apara, raspa e modela os pelos da região íntima sem machucar, e teve mais de 800 compras só no mês passado na Amazon. Confira a seguir mais características do produto e o que diz quem já comprou.

O que a Philips diz sobre esse depilador?

Possui quatro acessórios: aparador para área íntima, pentes de 3 e 5 mm e cabeça raspadora;

Lâminas com pontas arredondadas;

Pega ergonômica, prometendo uma depilação confortável e segura;

É à prova d'água, podendo ser usado durante o banho;

Uso com pilha AA, que já vem inclusa;

Com estojo e escova de limpeza;

Também pode ser usado para aparar pelos do buço e rosto.

O que diz quem comprou?

O produto já tem mais de 13 mil avaliações de clientes, na Amazon, e possui nota 4,5 (do total de 5). Veja alguns comentários:

Uso o aparelho há anos, e ele sempre foi excelente. Agora comprei um para minha mãe. Ótima aquisição! Fábio Murilo Santos de Lima

Cumpre o que promete: ótima raspagem, que deixa os pelos bem curtinhos, e boa potência. Não me deu alergia e nem machucou. Mell Soares de Oliveira

Super fácil de manusear, tem ótimo funcionamento e durabilidade. Além de ser compacto, que facilita o uso por quem tem mãos pequenas, é ótimo para levar nas viagens. Simone Santos

Achei muito bom. Não machuca nem agarra a pele, apara bem rente, e a cabeça de finalizar deixa um bom acabamento. Avaliação anônima na Amazon

Pontos de atenção

As principais criticas ao produto são em relação ao tempo que ele leva para remover os pelos, e por não raspar tão rente a pele como as lâminas. Confira algumas opiniões:

A cabeça é minúscula. Se for usar para depilar outras partes do corpo além da virilha, não vale a pena, pois demora muito. Além disso, a cabeça raspadora realmente não funciona. A vantagem é que não machuca, as pontas arredondadas são boas. Porém, há produtos iguais voltados ao público masculino, muito mais completos e por preço menor ou equivalente. Mariana R.

Comigo não funcionou; ele apara apenas pelos grandes. Não deixa a pele lisinha, como a gilete, com todos os seus defeitos, deixa. Raisa Santos

