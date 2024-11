Tesla pode ser excluída de novos créditos fiscais da Califórnia, diz gabinete do governador

Por David Shepardson e Akash Sriram

(Reuters) - Os veículos da Tesla provavelmente não se qualificariam para um programa de novos créditos fiscais da Califórnia, de acordo com uma proposta que pode ser implementada caso o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acabe com o crédito federal para a compra de veículos elétricos, informou o gabinete do governador do Estado, Gavin Newsom, na segunda-feira.

A equipe de transição de Trump está considerando eliminar o crédito fiscal federal de 7.500 dólares para compras de veículos elétricos, informou a Reuters este mês.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, um conselheiro próximo de Trump, criticou duramente a ideia de impedir a montadora de receber subsídios para veículos elétricos, escrevendo no X: "Embora a Tesla seja a única empresa que fabrica seus veículos elétricos na Califórnia! Isso é loucura."

Musk tem dito que apoia o fim dos subsídios para veículos elétricos, petróleo e gás.

Newsom disse na segunda-feira que, se Trump eliminar o crédito fiscal federal para veículos elétricos, ele proporá a criação de uma nova versão do Programa de Desconto para Veículos Limpos do Estado, que terminou em 2023 e gastou 1,49 bilhão de dólares para subsidiar mais de 594.000 veículos.

"A proposta do governador para descontos e qualquer limite de mercado em potencial está sujeita a negociação com o Legislativo. Qualquer limite de mercado em potencial teria o objetivo de promover a concorrência no mercado, a inovação e apoiar os novos participantes do mercado", disse seu gabinete.

Os veículos elétricos representam 22% das vendas na Califórnia - ou 293.000 até 30 de setembro - e não está claro quanto custaria o programa estadual e se ele incluiria o crédito fiscal federal de 4.000 dólares para veículos elétricos usados e imporia os mesmos limites de renda e preço do veículo.

Musk e Newsom têm entrado em conflito sobre questões estaduais, como o fechamento da fábrica da Tesla em Fremont durante a pandemia e a aprovação pela Califórnia de um projeto de lei sobre crianças transgênero.

Em 2021, a Tesla mudou sua sede da Califórnia para o Texas, e Musk disse este ano que suas outras empresas, como a SpaceX e a plataforma X, seguirão o mesmo caminho.