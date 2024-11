G7 expressa preocupação com práticas comerciais da China

FIUGGI, Itália (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 expressaram preocupação nesta terça-feira com as práticas comerciais da China, que, segundo eles, estão levando a um excesso de capacidade prejudicial e a distorções de mercado.

Em um esboço da declaração final de uma reunião de dois dias, eles pediram que a China se abstenha de adotar medidas de controle de exportação, especialmente em minerais essenciais, que poderiam levar a distúrbios significativos na cadeia de suprimentos.

Eles também disseram que a manutenção da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan é vital para a segurança internacional.

(Por Alvise Armelli e Alexander Ratz)