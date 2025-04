BC anuncia datas de lançamento de novas funcionalidades do Pix, começando em setembro

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 3, as datas de lançamento de novas funcionalidades do Pix. Uma delas, o Pix Parcelado, que possibilita a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação, estará disponível para população e lojistas a partir de setembro.

"Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo", informou o BC, por meio de nota. "O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências."

Outra nova solução é o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que deve ser disponibilizada a partir de 1º de outubro. Aplicável só em caso de fraudes, golpes e crimes, essa funcionalidade permitirá a contestação e transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital e sem a necessidade de interação com o atendimento da instituição.

"Ela não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave). Por ela, será possível também consultar o status e a evolução dos pedidos de devolução efetuados", diz o BC.

O Pix em garantia - solução que permitirá o uso de recebíveis futuros do Pix como garantia em operações de crédito - deve ficar disponível apenas em 2026, por exigir uma infraestrutura mais complexa. Essa funcionalidade visa baratear o crédito ofertado a empresas, e não ficará disponível para pessoas físicas.

Na quarta-feira, 2, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, já havia mencionado várias inovações esperadas para este ano, incluindo o Pix parcelado e o Pix como garantia em operações de crédito, mas sem detalhar as ações.