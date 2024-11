STOXX 600 atinge máxima de duas semanas, mas ações de bancos limitam ganhos

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa atingiu a máxima de duas semanas nesta segunda-feira, impulsionado pela nomeação do próximo secretário do Tesouro dos Estados Unidos e por comentários do economista-chefe do Banco Central Europeu sobre política monetária, embora os credores UniCredit e Commerzbank estivessem recuando devido a notícias de aquisições.

O índice STOXX 600 subia 0,12%, a 509,06 pontos, impulsionado por ações de luxo e de mineradoras.

O banco italiano UniCredit caía 3,4% depois de apresentar uma oferta surpreendente no valor de 10 bilhões de euros pelas ações do rival doméstico Banco BPM, que subia 1,7%.

As ações do Commerzbank recuavam 5,6%, pesando sobre o índice do setor financeiro, uma vez que os investidores avaliavam o impacto do acordo entre o Banco BPM e o Unicredit sobre a possível compra do credor alemão.

O presidente-executivo do UniCredit, Andrea Orcel, disse que qualquer oferta pelo Commerzbank virá depois do acordo com o Banco BPM.

Em um impulso para o sentimento global, os futuros de Wall Street subiam junto com um declínio nos rendimentos dos Treasuries, após a escolha do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, por Scott Bessent como seu secretário do Tesouro.

"Temos uma enxurrada de nomeações chegando e todos estão tentando determinar o que isso significa no longo prazo... não há uma noção real de como será exatamente o campo de jogo em seis ou 12 meses", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

O economista-chefe do BCE, Phillip Lane, disse que a política monetária do banco não deve permanecer restritiva por muito tempo, reconhecendo também que a inflação levará mais algum tempo para voltar a 2%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,27%, a 8.284 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,42%, a 19.403 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,22%, a 7.270 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,21%, a 33.426 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,71%, a 1.739 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,29%, a 6.427 pontos.