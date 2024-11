Novo podcast original do UOL traz revelações inéditas sobre Janja

O novo podcast original do UOL Prime, "Janja", estreia nesta segunda-feira (25), com acesso exclusivo para assinantes do UOL.

Apresentada pelas jornalistas Fabíola Cidral e Adriana Negreiros, a série de cinco episódios explora a trajetória de Rosângela Silva, a Janja, revelando seus passos desde a militância estudantil até o Palácio da Alvorada.

A produção mergulha em momentos decisivos de sua vida pública e pessoal, como sua relação com Lula, as tensões políticas, o protagonismo na campanha presidencial e os desafios de se estabelecer como uma figura de influência dentro do governo.

"Ela tem um perfil único, é uma figura que desperta amor e fúria na mesma intensidade. E eu queria entender o porquê disso", explica Adriana Negreiros na abertura do primeiro episódio.

"Janja é uma primeira-dama diferente de tudo que o Brasil já viu. Suas atitudes, discursos e presença fazem com que ela ganhe fãs na mesma intensidade que acumula haters", completa Fabíola.

O podcast Janja será publicado todas as terças-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.

Assinantes do UOL poderão ouvir em primeira mão os episódios sempre às segundas-feiras.

Para contar a história de Janja, a equipe de reportagem do UOL fez mais de 30 entrevistas em mais de seis meses de apuração entre Brasília, São Paulo e Curitiba. Foram ouvidos amigos próximos de Janja, aliados políticos, membros do governo, como as ministras Anielle Franco e Nísia Trindade, além de críticos e observadores.

O podcast traz informações inéditas, como detalhes sobre a permanência de Janja no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, na véspera da prisão de Lula em abril de 2018.

Também traz histórias sobre o passado de Janja em Ponta Grossa (PR), quando, ainda casada com um militante petista, atuou nas campanhas de políticos locais e atuou como professora universitária.

O podcast mergulha ainda em situações críticas de Janja no governo, como a disputa pelo controle da comunicação de Lula e as gafes que geraram crises institucionais.

As apresentadoras contam que ela não foi a primeira mulher de Lula a quebrar protocolos e buscam entender por que muitas vezes alimentam uma rivalidade entre Janja e Marisa Letícia — mulheres que, apesar do temperamento diferente, têm várias coisas em comum.

Ficha técnica - Podcast Janja

Apresentação: Fabíola Cidral e Adriana Negreiros.

Reportagem: Adriana Negreiros, Lucas Borges Teixeira e Carla Araújo.

Roteiro: Clara Rellstab e Helena Dias.

Pesquisa: Adriana Negreiros, Clara Rellstab, Helena Dias, Bárbara Falcão e Lucas Borges Teixeira.

Coordenação: Ligia Carriel, Bárbara Falcão e Carla Araújo.

Montagem: Danilo Corrêa.

Desenho de som e finalização: João Pedro Pinheiro.

Trilha sonora original: João Pedro Pinheiro.

Trilhas adicionais: Epidemic Sound.

Direção de voz: João Pedro Pinheiro.

Design: Kiki Thomé

Motion design: Santhiago Lopes

Direção de arte: Gisele Pungan e René Cardilho.

Redes sociais: Arthur Belotto, Luca Machado e Laís Montagnana.

Gerente geral de reportagens especiais: Diego Assis.

Gerente geral de Notícias: Alexandre Gimenez.

Diretor de conteúdo do UOL: Murilo Garavello