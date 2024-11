Ex-secretário da PM do RJ tem o carro roubado por bandidos armados

Do UOL, em São Paulo

O ex-secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, teve o carro roubado no sábado (23) por bandidos armados em duas motos.

O que aconteceu

O coronel foi abordado por criminosos no Engenho Novo, na zona norte da cidade. O próprio ex-secretário da PMERJ que acionou a polícia. O veículo foi levado da esquina da rua Araquias Cordeiro com a rua Martins Lage.

Polícia diz que realizou buscas nas região e encontrou o carro. O veículo e os pertences da vítima foram encontrados na região de Benfica, também na zona norte da capital.

Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar os autores do crime.

A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier).

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires ficou à frente da secretaria da Polícia Militar até abril desde ano. Ele foi exonerado do cargo. O coronel ocupou o posto do governo de Cláudio Castro por três anos.