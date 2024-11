Planeta alienígena de rápida formação deixa astrônomos intrigados

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Astrônomos avistaram um planeta recém-nascido orbitando em torno de uma jovem estrela que levou apenas 3 milhões de anos para se formar -- o que é bastante rápido em termos cósmicos --, uma descoberta que desafia a compreensão atual da velocidade de formação planetária.

Esse planeta infantil, estimado em cerca de 10 a 20 vezes a massa da Terra, é um dos planetas mais jovens fora do nosso sistema solar -- chamados exoplanetas -- que já foram descobertos. Ele reside ao lado dos restos do disco de gás denso e poeira que circunda a estrela hospedeira -- chamado de disco protoplanetário -- que forneceu os ingredientes para a formação do planeta.

Espera-se que a estrela que ele orbita se torne um tipo estelar chamado de anã laranja, menos quente e menos massivo que o nosso Sol. A massa da estrela é cerca de 70% da massa do Sol e sua luminosidade é aproximadamente a metade. Ela está localizada em nossa galáxia Via Láctea, a cerca de 520 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros.

"Essa descoberta confirma que os planetas podem estar em uma forma coesa dentro de 3 milhões de anos, o que antes não era claro porque a Terra levou de 10 a 20 milhões de anos para se formar", disse Madyson Barber, estudante de pós-graduação do departamento de Física e Astronomia da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e principal autor do estudo publicado nesta semana na revista Nature.

"Não sabemos realmente quanto tempo leva para os planetas se formarem", acrescentou Andrew Mann, astrofísico da UNC e coautor do estudo. "Sabemos que os planetas gigantes devem se formar mais rapidamente do que o disco se dissipa porque eles precisam de muito gás do disco. Mas os discos levam de 5 a 10 milhões de anos para se dissipar. Então, os planetas se formam em 1 milhão de anos? 5? 10?"

O planeta, que recebeu os nomes IRAS 04125+2902 b e TIDYE-1b, orbita sua estrela a cada 8,8 dias a uma distância de cerca de um quinto da que separa o planeta mais interno do nosso sistema solar, Mercúrio, do Sol. Sua massa está entre a da Terra, o maior dos planetas rochosos do nosso sistema solar, e a de Netuno, o menor dos planetas gasosos. Ele é menos denso que a Terra e tem um diâmetro cerca de 11 vezes maior. Sua composição química não é conhecida.

Os pesquisadores suspeitam que o planeta tenha se formado mais longe de sua estrela e depois migrado para dentro.

"A formação de grandes planetas próximos à estrela é difícil porque o disco protoplanetário se dissipa mais rapidamente mais próximo da estrela, o que significa que não há material suficiente para formar um grande planeta tão próximo assim tão rapidamente", disse Barber.

Os pesquisadores o detectaram usando o que é chamado de método de "trânsito", observando uma queda no brilho da estrela hospedeira quando o planeta passa em frente a ela, a partir da perspectiva de um observador na Terra. Ele foi encontrado pelo telescópio espacial Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou TESS, da Nasa.

"Esse é o planeta de trânsito mais jovem conhecido. Ele está no mesmo nível dos planetas mais jovens conhecidos", afirmou Barber.

Os exoplanetas não detectados por esse método às vezes são fotografados diretamente por telescópios. Mas, em geral, eles são enormes, cerca de 10 vezes maiores do que o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter.

(Reportagem de Will Dunham)