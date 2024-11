Vendas de moradias usadas nos EUA têm recuperação acentuada em outubro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos se recuperaram de forma acentuada em outubro, registrando o primeiro ganho anual desde meados de 2021, com os compradores aproveitando uma breve queda nas taxas de hipoteca.

As vendas subiram 3,4% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,96 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas se recuperariam para uma taxa de 3,93 milhões de unidades. As vendas caíram para uma taxa de 3,83 milhões de unidades em setembro, que foi a menor marca desde outubro de 2010.

As vendas aumentaram 2,9% em relação ao ano anterior, o primeiro avanço na base anual desde julho de 2021.

As vendas em outubro provavelmente refletiram os contratos assinados em agosto e setembro, quando as taxas de hipoteca recuaram em antecipação ao início do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve. O banco central dos EUA reduziu a taxa de juros em 50 pontos-base em setembro, sua primeira redução desde 2020.

O Fed fez outro corte de 25 pontos neste mês, o que reduziu a taxa para a faixa de 4,50% a 4,75%.

Desde então, as taxas de hipoteca apagaram toda a queda acumulada, uma vez que os rendimentos dos Treasuries subiram devido aos dados econômicos fortes e aos temores de que as medidas do presidente eleito, Donald Trump, incluindo tarifas mais altas e deportações em massa, poderiam reacender a inflação.

