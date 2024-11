De Gurgel a carrões: visitamos o novo museu que reúne raridades em SP

O que era para ser um museu de carros antigos, virou um projeto muito mais abrangente e completo. Impossível não ficar boquiaberto ao entrar (e sair) do Carde, acrônimo de Carro, Arte, Design e Educação (pronuncia-se cardê), um espaço multifacetado que abrirá finalmente suas portas ao público dia 28 de novembro, na turística cidade de Campos do Jordão (SP).

A reportagem do UOL Carros esteve presente na pré-inauguração do espaço que reúne um pouco mais que uma centena de carros, muitos deles raros, além de obras de arte (quadros, joias, gravuras e esculturas) que retratam o automóvel em seu contexto histórico, social e cultural no Brasil e em alguns lugares do mundo.

Com investimento na ordem de R$ 100 milhões na construção de 6 mil m², em um terreno de 200 mil m² rodeado de floresta no Alto da Boa Vista (esse valor não inclui os veículos). O prédio principal é dividido em salas diversas no térreo e um imenso pavimento no primeiro andar também recheado de raridades. Para conseguir explorar cada pedaço do labirinto de surpresas, reserve um dia inteiro para essa imersão.

O Carde é uma evolução do pilar de educação da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA), organização sem fins lucrativos que atua há mais de 15 anos com crianças e jovens de Campos do Jordão.

O idealizador do projeto, Luiz Goshima, conselheiro e membro honorário da Fundação Lia Maria Aguiar, conta que a meta era chegar a um alto nível de originalidade e representatividade histórica, e tornar acessíveis a grande parte da população objetos de arte e automóveis raros.

Obras de artistas do naipe de Candido Portinari, Di Cavalcanti, Frans Krajcberg, Vik Muniz, Djanira da Motta e Silva, Heitor dos Prazeres e Yutaka Toyota, entre outros, ajudam a compor os cenários que harmonizam as relíquias automotivas.

Imagem: Divulgação

Mostra será rotativa

Sem querer tirar a surpresa da experiência, vamos sublinhar algumas atrações do universo automotivo simplesmente imperdíveis - até porque a exposição é rotativa. Seus organizadores informam que o acervo conta com mais de 500 veículos, que serão expostos aos poucos.

Embora não estimem por quanto tempo a atual coleção ficará à mostra, a promessa de um revezamento dos automóveis já antecipa a longevidade das visitas, que se tornarão sempre frequentes.

São nove salas temáticas, entre elas, "Os Visionários da Tecnologia", que destaca dois brasileiros geniais: João Gurgel e seus carros puramente brasileiros junto de Santos Dumont, um dos mais notáveis e engenhosos inventores de nossa história. Ao serem abertas as gavetas do que parece uma oficina - com paredes cheias de rabiscos de projetos do engenheiro - encontramos objetos pessoais, como agendas e anotações de Gurgel, morto em 2009, doadas pela família.

Imagem: Divulgação

Dois modelos expostos, o Itaipu E-400, de tração elétrica, e o jipinho Motomachine, ambos fabricados no Brasil em pouquíssimos volumes, preservam parte dessa memória.

Na sala "Os Novos Direitos e a Consciência Ambiental 1970-1990" estão em exposição modelos brasileiros que marcaram as três décadas, como Volkswagen GTi, Chevrolet Kadett GSi e Ford Escort XR3, entre outros.

Vale lembrar que em todas as salas, as coleções de carros contam com placas informativas, painéis interativos, obras de arte e material audiovisual que contextualizam o momento histórico. Jovens monitores locais estão sempre disponíveis para facilitar a visita e contar mais sobre aquele pedaço de acervo.

Os visitantes se perdem ao entrar na "República em Construção 1889-1930", espaço que dá acesso à sala "Paris dos Trópicos" com raridades da virada do século em ambientes exuberantes - Cord L-29, Auburn 8-90 Phaeton Sedan e Duesenberg J, entre tantos outros.

No espaço "Era Vargas: O Brasil entre a Ditadura e a Democracia 1930-1954", estão modelos clássicos que serviram autoridades, como o Fusca conversível com o qual Juscelino Kubitschek desfilou na inauguração da fábrica da Volkswagen, em 1959. Não é um Fusca parecido, mas é o autêntico utilizado nessa cerimônia.

Na sala "A Voz da Juventude e Novas Linguagens 1950-1960" espante-se com uma coleção de esportivos como Jaguar, Aston Martin, Mercedes-Benz e Porsche. Na sala anexa, dois exemplares da Equipe Willys numa espécie de túnel do tempo com espelhos, lembram os primórdios do automobilismo nacional.

Imagem: Divulgação

Guarde o fôlego para subir ao primeiro andar, onde fica um imenso salão, todo aberto, e com mais jeito de museu de carro - sem cenografia ou obras de arte.

Ali estão expostos esportivos e superesportivos de todos os tempos e até uma Ferrari Testarossa simulador que completam a experiência imersiva nesta viagem no tempo.

Boa parte da coleção foi adquirida de um dos maiores colecionadores do País, Og Pozzoli (falecido em 2017) e que era referência do antigomobilismo nacional. Sua paixão é retratada numa sala anexa ao grande salão que lembra sua trajetória, junto de um Chrysler Imperial L80 1928, uma das relíquias de sua coleção e que serviu o Papa João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil, em 1980.

Serviço - Carde - Carro, Arte, Design e Educação

Abertura ao público: 28/11/2024

Funcionamento: de quintas a segundas-feiras das 10h às 18h (última admissão às 17h). Fechado às terças e às quartas.

Ingressos:

R$ 120, a partir de 11 anos (promocional de inauguração)

Gratuito: estudantes, guias de turismo, público atendido pela FLMA e crianças até 5 anos.

Meia-entrada: crianças de 6 até 10 anos, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, professores e profissionais das redes públicas de ensino e moradores de Campos do Jordão.

Desconto a visitas agendadas por grupos de estudantes e profissionais de áreas relacionadas ao automobilismo.

Endereço: Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão

Site: www.carde.org

Instagram: @carde.museu

Telefone: (12) 3512-3547