Base Maybelline não sai mesmo com suor e chuva: 'entrega o que promete'

Se você, assim como eu, tem o perfil multitarefas e precisa de produtos de make que durem o dia todo, sem exigir uma reaplicação entre uma atividade e outra, certamente vai se dar bem com a Base SuperStay Active Wear da Maybelline NY.

A fórmula, projetada para entregar alta performance, é resistente à água e ao suor. Para eventos noturnos, essa base também ajuda a "segurar" o pó facial, o blush e o iluminador, permitindo uma maquiagem perfeita por horas mesmo para quem vai se jogar na pista de dança a noite toda. Se interessou? Veja em detalhes o que achei do produto.

O que eu gostei

Acabamento. Com ótima cobertura e efeito matte, a base SuperStay Active Wear da Maybelline NY deixa a pele com aspecto natural. Usei o tom 120 (Classic Ivory) que se adequou bem à tonalidade clara da minha pele e disfarçou manchinhas e imperfeições.

Não transfere. Nada pior do que se maquiar e deixar um rastro de produto na roupa das pessoas que você cumprimenta. De secagem ultra-rápida, essa base fixa mesmo e não sai dando pinta por aí.

Resistência nota 10. Com a promessa de durar até 30 horas e resistir ao suor e à água, essa base realmente atende às expectativas. Eu a experimentei fazendo caminhadas em dias de calor intenso e até tomei chuva (sem querer!) e ela tolerou bravamente essas circunstâncias sem comprometer meu visual.

Variedade de cores. A base está disponível em 16 tonalidades. E ainda dá para encontrar a cor que mais combina com seu tom de pele por meio do testador virtual no site de Maybelline NY Brasil.

Rende muito. A embalagem é prática e bastam alguns pumps para sair a quantidade ideal para promover uma boa cobertura da pele.

Pontos de atenção

Não tem FPS. Embora a base tenha componentes veganos e seja adequada para todos os tipos de pele, até mesmo as mais sensíveis, considero uma falha um produto que propõe duração de até 30 horas —ou seja, quase um dia e meio— não contar com fator de proteção solar na formulação.

Preço. Tem um valor mais alto que outras opções de base de longa duração do mercado, então é importante avaliar o custo-benefício na hora de comprar.

Espalhabilidade. Por ter secagem rápida e alto poder de fixação, senti um pouco de dificuldade para aplicar e espalhar o produto na pele.

A base da Maybelline tem alta fixação e durabilidade, mas a textura é um pouco difícil de espalhar Imagem: Acervo pessoal

O que mudou para mim?

Cobertura. Essa base disfarça bem manchinhas, pequenas imperfeições e até olheiras. Com isso, reduzi bastante a quantidade de corretivo depois que passei a usá-la.

Leveza com fixação. Gosto de maquiagem com aspecto mais natural para o cotidiano e a base SuperStay Active Wear da Maybelline NY super atende esse desejo, pois adere bem à pele sem ficar muito marcada ou aparente. Experimentei também com blush e iluminador, por pelo menos umas cinco horas, e achei que o efeito desejado bem duradouro.

Quem pode gostar?

A base SuperStay Active Wear é indicada para todo tipo de pele, mas acredito que quem sofre com a oleosidade certamente vai gostar ainda mais dela por conta do efeito matte duradouro e natural.

Da mesma maneira, quem não abre mão de dar um toque de cor no rosto ao praticar esportes também vai se beneficiar da sua alta resistência e durabilidade.

