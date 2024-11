Wall Street tem dia misto, ações da Nvidia caem depois de fechamento do pregão 

Por Abigail Summerville

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq, com diversas empresas de tecnologia, fechou em baixa nesta quarta-feira, interrompendo o rali da sessão anterior com os investidores preocupados com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia e o resultado fraco da Target, enquanto esperava os resultados da megacap Nvidia que chegaram depois do fechamento do pregão.

O Dow e o S&P 500 subiram no final da sessão, com o Dow fechando em alta e o S&P 500 terminando estável.

As ações caíram no início da sessão, após relatos de que a Ucrânia disparou os mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow em território russo. Na terça-feira, a Ucrânia lançou mísseis ATACMS feitos nos EUA contra a Rússia e Moscou anunciou que havia reduzido seu limite para ação nuclear.

O "medidor de medo" de Wall Street saltou para 18,79 antes de diminuir para 17,24, ainda que esteja em seu nível mais alto desde a eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

"Hoje foi um pouco mais defensivo depois do forte rali ontem das ações de crescimento e do setor de tecnologia", disse James Regan, Diretor de Pesquisa de Gestão de Patrimônio da D.A. Davidson.

"Talvez haja uma visão conservadora antes dos resultados da Nvidia ou uma reação mais ampla aos resultados da Target, que é um indicador de consumo. Também há mais preocupações geopolíticas com as tensões na Ucrânia e Rússia e a evacuação de embaixadas dos EUA", acrescentou Regan.

A fabricante de chips de IA Nvidia caiu 0,76% durante a sessão de negociação antes de seus resultados. A ação caiu ainda mais após o fechamento quando sua previsão de receita do quarto trimestre ficou ligeiramente acima das estimativas, mas não atendeu às elevadas expectativas de alguns investidores.

