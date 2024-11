Estreia em festival na Polônia filme marcado pela morte acidental de diretora de fotografia

O faroeste "Rust", estrelado por Alec Baldwin e marcado pela morte trágica da diretora de fotografia ucraniana Halyna Hutchins durante as filmagens, em 2021, terá sua estreia mundial nesta quarta-feira (20) em um festival de cinema na Polônia.

Em outubro de 2021, durante as gravações do filme no Novo México, Alec Baldwin disparou uma arma que deveria conter apenas balas de festim, mas que estava carregada com munição real. O disparo matou Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Baldwin não comparecerá à estreia, segundo os organizadores, que não deram explicações para sua ausência. Já a família de Halyna anunciou um boicote ao evento, acusando o ator de não ter se desculpado nem assumido responsabilidade pela tragédia.

"Ao invés disso, ele busca se beneficiar injustamente do assassinato da minha filha. Por isso me recuso a participar do festival para promover 'Rust'", declarou Olga Soloveï, mãe de Halyna, em uma mensagem à AFP.

Joel Souza e o impacto emocional

Joel Souza, que apresentará o filme no Festival Camerimage, dedicado à cinematografia e diretores de fotografia, descreveu o "profundo colapso emocional" que enfrentou após o incidente.

"Rust se transformou em um furacão descontrolado (...). Restou apenas tentar juntar os pedaços", disse ele.

A decisão de concluir o filme foi difícil, mas ele foi convencido pelo desejo do marido de Halyna Hutchins, que queria que o público visse o projeto nos cinemas.

Os organizadores do festival destacaram que o evento busca honrar a memória e o legado de Halyna, considerada uma das grandes promessas da indústria cinematográfica.

História e tragédia

A trama de Rust foi inspirada por uma pesquisa de Joel Souza sobre o mais jovem condenado à forca no Velho Oeste. O roteiro, desenvolvido por Souza e Baldwin, narra a história de um fora-da-lei que tenta salvar o neto de 13 anos, acusado de assassinato.

Após o incidente, a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, foi condenada a 18 meses de prisão por carregar a arma de forma incorreta. Já o julgamento de Baldwin por homicídio culposo foi anulado devido a erros processuais.

O caso gerou debates sobre segurança no uso de armas nos sets de filmagem. Atualmente, apenas armeiros podem entregar armas a atores, mas Souza acredita que essas mudanças não são suficientes.

"Acho que deveriam proibir completamente o uso de armas reais", afirmou ele.

Controvérsias no festival Camerimage

O evento, presidido por Cate Blanchett, também foi marcado por polêmicas. A cineasta francesa Coralie Fargeat retirou seu filme "The Substance" após declarações consideradas "misóginas e ofensivas" feitas pelo fundador do festival, Marek Zydowicz.

Em um artigo recente, Zydowicz questionou se a crescente inclusão de mulheres na indústria não estaria comprometendo a qualidade artística do cinema, declarações pelas quais ele se desculpou posteriormente. Essas afirmações também levaram o diretor britânico Steve McQueen a boicotar o festival.

O festival Camerimage, que encerra no dia 23 de novembro, busca um equilíbrio entre homenagens e controvérsias, com a exibição de "Rust" no centro dos debates.

(Com AFP)