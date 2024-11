Josias: Detalhes da PF dão mais consistência ao envolvimento de Braga Netto

Os detalhes trazidos pela investigação da Polícia Federal (PF) dão maior consistência ao envolvimento do vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL), o general Walter Braga Netto, no golpismo que seguiu a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, avalia o colunista do Josias de Souza ao UOL News desta terça-feira (19).

De acordo com apuração da colunista do UOL Thais Bilenky, a PF indica que o general atuou no planejamento do golpe para executar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, Braga Netto colaborou na execução do plano e ofereceu sua casa para reuniões golpistas.

O Braga Netto já há muitas evidências, tem troca de mensagens dele nas quais ele chama o comandante do Exército que se recusava a aderir ao golpe de cagão. Isso está registrado. Ou seja, ele estava empenhadíssimo em dar um golpe, virar a mesa da democracia brasileira.

Essa investigação da Polícia Federal traz muitos detalhes, não é um ouvir dizer. O envolvimento do Braga Netto está muito bem documentado. O então ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, hoje um delator, ele troca mensagens com um coronel chamado Bernardo Romão Neto e diz: 'Olha, vamos fazer uma reunião desse grupo especial chamado 'kids pretos''. E eles marcam a reunião na casa do Braga Netto. Há o dia em que a reunião ocorreu.

Mauro Cid, inclusive, vai ter que dar algumas explicações, está intimado para depor hoje à tarde. Todo o contexto mostra grau de envolvimento do Braga Netto, que não era pequeno.

O Braga Netto já estava envolvido nessa trama golpista até o último fio de cabelo. Agora, esses detalhes dão mais consistência ao envolvimento dele e de todos os outros, inclusive de Bolsonaro.

Josias de Souza, colunista do UOL

Na avaliação de Josias, as evidências da participação do Braga Netto no plano de assassinato adiciona mais um nível no escândalo do golpismo após a vitória do Lula.

Tudo isso é um pouco mais do mesmo, com uma diferença: a cada nova descoberta, o escândalo vai mudando de patamar. Então, nós tínhamos uma tentativa de golpe, agora sabemos que essa tentativa envolvia uma carnificina, queria matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes.

Josias de Souza

Maierovitch: Golpismo continua, e prisão de Bolsonaro é necessária

O ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter a prisão preventiva decretada após a operação que revelou o plano de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta terça-feira (19).

Agora, o inquérito está mostrando também algo que me parece errado. Por quê? Por que apenas quatro foram presos preventivamente? Quando o fato é extremamente grave, foi usada uma força especial, uma força tão especial que não costuma errar, preparadíssima.

Existem depoimentos, como por exemplo do Mauro Cid, a mostrar todo esse quadro, toda essa manobra, a aproveitar uma pessoa, Bolsonaro, que é o chefe do golpe, da operação. Então, por que só quatro presos preventivamente?

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Assista ao comentário:

Aguirre: Delação de Cid está por um fio

Os benefícios da delação premiada do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) Mauro Cid estão por um fio, afirmou o colunista Aguirre Talento no UOL News desta terça-feira (19).

Segundo o colunista, tudo indica que Cid sabia do plano contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O tenente-coronel Mauro Cid, a situação dele é muito ruim nesse momento, eu diria que os benefícios da delação estão por um fio, porque todos os elementos indicam que Mauro Cid tinha conhecimento dos planos.

No mínimo dos planos envolvendo uma captura do ministro Alexandre de Moraes, e ele não falou nada sobre isso nos depoimentos de sua delação premiada, tanto que ele foi convocado para um novo depoimento nessa terça-feira.

Aguirre Talento, colunista do UOL

Assista ao comentário:

