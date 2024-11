Índia reforça restrições à entrada de veículos à medida que poluição do ar em Délhi piora

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia afirmou neste domingo que apertará as restrições sobre atividades de construção e circulação de veículos em Nova Délhi e nos arredores a partir de segunda-feira para combater a piora da qualidade do ar.

As novas medidas, em vigor a partir da manhã de segunda-feira, incluem proibição de caminhões a diesel em Nova Délhi, o fechamento de instituições educacionais e uma mudança para o trabalho remoto, conforme orientação da administração local.

Autoridades locais também anunciaram planos para borrifar água com supressores de poeira nas ruas e implantar varredura mecanizada para reduzir a poeira.

"Condições meteorológicas desfavoráveis e contínuas, com baixa velocidade do vento, são as principais causas do aumento repentino do AQI (sigla em inglês para Índice da Qualidade do Ar)", disse um comunicado do governo, após uma reunião de emergência de um painel de autoridades estaduais.

O painel, que apresentou um plano de ação com oito pontos, pediu que o público, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, cardiovasculares, cerebrovasculares ou outras doenças crônicas, fiquem em ambientes fechados.

A qualidade do ar no norte da Índia piorou ao longo da última semana, com o índice da qualidade do ar de Nova Délhi chegando a 465, classificado como “categoria mais severa”, na noite deste domingo (no horário local), devido às condições meteorológicas desfavoráveis, segundo um comunicado do governo.