Seis pessoas morrem e 11 ficam feridas em ataques israelenses em Baalbek, no Líbano, diz ministério

Os ataques aéreos israelenses na vila de Khreibeh, no distrito de Baalbek, leste do Líbano, mataram seis pessoas neste sábado, incluindo três crianças, e feriram outras 11, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Entre os feridos estavam cinco crianças, duas das quais estavam em estado crítico, disse o ministério libanês.

Entre as vítimas fatais, estavam dois médicos no sul do Líbano, incluindo um em Borj Rahal e outro em Kfartebnit. Os ataques feriram ainda outras quatro equipes de resgate, com dois ainda desaparecidos, segundo a pasta.

Os ataques aéreos israelenses também atingiram subúrbios ao sul de Beirute que são controlados pelo grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, pelo quinto dia consecutivo, com pelo menos 15 ataques neste sábado, segundo duas fontes de segurança.

Os militares israelenses afirmaram que os ataques foram dirigidos à infraestrutura do Hezbollah, incluindo uma instalação de armazenamento de armas e um centro de comando.

Um soldado foi morto durante um combate no sul do Líbano, disseram os militares israelenses neste sábado.

Ainda não há notícias das autoridades libanesas sobre as vítimas dos ataques nos subúrbios ao sul da capital.

Israel lançou sua ofensiva terrestre e aérea contra o Hezbollah no final de setembro, após quase um ano de hostilidades fronteiriças paralelas à guerra em Gaza. O país afirma que pretende garantir o regresso de dezenas de milhares de israelenses às suas casas após serem forçados a sair do norte de Israel sob o fogo do Hezbollah.

O Ministério da Saúde do Líbano afirma que os ataques israelenses mataram pelo menos 3.452 pessoas até sexta-feira desde 7 de outubro de 2023, a maioria desde o final de setembro, não fazendo distinção entre vítimas civis e combatentes.

Israel afirma que os ataques do Hezbollah mataram cerca de 100 civis e soldados no norte de Israel, nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel, e no sul do Líbano ao longo do último ano.

