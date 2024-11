Wall Street sobe na abertura após dados de preços ao produtor nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam na abertura desta quinta-feira, após uma leitura dos dados de preços ao produtor nos Estados Unidos em linha com o esperado, com os investidores aguardando comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, para obter pistas sobre as perspectivas para a taxa de juros.

O Dow Jones subia 0,17% na abertura, para 44.032,38 pontos. O S&P 500 ganhava 0,07%, a 5.989,68 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,13%, para 19.256,09 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal em Bengaluru)