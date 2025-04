Ex-workaholic conta segredos para ganhar R$ 35 mil por mês em renda passiva

Jen Glantz trabalhava 70 horas por semana antes de ser mãe. Ela administrava a própria empresa especializada em serviços de casamento nos Estados Unidos e viajava por todo o país em busca de novos negócios. Mas a vida profissional mudou depois da chegada do bebê.

O que aconteceu

Bridesmaid for Hire foi fundada em 2014 com serviços profissionais de madrinhas para casamentos. Ela teve a ideia ao desabafar com uma amiga e publicou um anúncio em um site oferecendo seu serviço de aluguel. Dois dias depois, mais de 250 pessoas entraram em contato para contratá-la.

A empresa recebeu mais de 100 mil candidatos nos últimos anos. Glantz também iniciou um programa de treinamento para ajudar as pessoas a abrirem seus próprios negócios de casamento e ganharem dinheiro. Ela é autora de quatro livros, incluindo os romances "Finally the Bride" e "All My Friends are Engaged".

Em meio a tantos acontecimentos, veio a gravidez do primeiro filho. "Eu não queria que nada disso mudasse só porque estava me tornando mãe", contou a empreendedora ao site CNBC. O plano era tirar seis semanas de licença-maternidade e voltar a trabalhar com casamentos.

Mas depois que minha filha nasceu, no início de 2023, eu não queria mais ser puxada para uma dúzia de direções diferentes. Eu ainda queria administrar minha empresa, mas também queria passar um tempo de qualidade com meu bebê , disse ela.

No início, o trabalho durava de 40 a 50 horas por semanas. Depois de um tempo, a rotina foi ficando mais puxada, mesmo com o apoio do marido. Ela conta que teve de reduzir a carga de trabalho com sua empresa pela metade.

Grande 'sacada'

Glantz decidiu que precisava mudar a forma como ganhava dinheiro. Ela manteve a empresa funcionando com os mesmos serviços, mas, agora, conseguiria dar mais atenção à filha. Hoje, ela ganha cerca de US$ 6.300 por mês em renda passiva, o equivalente a cerca de R$ 35.800 na cotação atual.

A empreendedora começou a monetizar o site da empresa. No último ano, mais de 463 mil usuários passaram pela página. Com os anúncios do Google, ela garantiu uma média de US$ 391 por mês, sem horas de trabalho envolvidas. Em época de lançamento de produtos, ela desativa a monetização para não prejudicar a experiência do cliente.

Glantz recomenda produtos para seu público. Ela envia newsletters semanais para mais de 100 mil assinantes e publica conteúdo diariamente no TikTok, Instagram, Pinterest e Facebook para mais de 90.000 seguidores. Parte do conteúdo utiliza links de afiliados de programas como Amazon Associates e o RewardStyle. Quando alguém compra um produto recomendado, ela recebe uma comissão, rendendo uma média de US$ 129 por mês.

Ela usa ferramentas de IA para acelerar alguns trabalhos. A empreendedora contratou um desenvolvedor para criar um prompt específico para discursos das madrinhas, um serviço oferecido pela empresa. O programa se baseou em 200 textos produzidos pela escritora, replicando o estilo, formato e estrutura.

Isso possibilitou reduzir preço e expandir o serviço para mais clientes. Antes, ela cobrava US$ 397 por discurso; agora, cobra US$ 35. Desde o ano passado, ela também usa a ferramenta para votos de casamento e elogios. Essas ferramentas geram uma média de US$ 5.380 por mês.

A empreendedora vende produtos digitais e físicos. Ela lançou uma dúzia de cursos, incluindo um sobre oratória e outro sobre branding pessoal, para ajudar outras pessoas a empreender. Juntando seus livros e um jogo de cartas para recém-casados, a renda chega a US$ 380 por mês.