Amazon passa a oferecer pontos de retirada no Brasil e prevê chegar a 3 mil até final do ano

SÃO PAULO (Reuters) - A Amazon anunciou nesta quarta-feira que os clientes no Brasil agora terão a opção de coletar as mercadorias em pontos de retirada, que já somam 532 em todos os Estados brasileiros e devem ultrapassar os 3 mil até o final deste ano.

De acordo com a Amazon, esses pontos estão em locais estratégicos em várias cidades no país e foram pensados para atender residentes de áreas isoladas e consumidores que não estão em casa durante o horário comercial ou que não dispõem de recepção para receber suas encomendas.

Os chamados "Pontos de Retirada Amazon" podem incluir lojas, mercados e drogarias que fazem parte do programa -- implementado em parceria com a empresa de transporte Jadlog. Os pontos elegíveis passaram por treinamentos, segundo a empresa.

"Em 2025, continuaremos reforçando nosso compromisso em ampliar ainda mais a seleção de produtos e a conveniência aos nossos clientes em todo o Brasil a partir de novas tecnologias e com a expansão de nossa infraestrutura logística", disse a diretora de Experiência do Cliente da Amazon Brasil, Mariana Grottera, no comunicado.

"Os Pontos de Retirada Amazon fazem parte deste investimento."

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)