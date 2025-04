Negociações entre EUA e China sobre fentanil seguem em meio à guerra comercial

Por Michael Martina

WASHINGTON (Reuters) - As negociações entre EUA e China para combater a epidemia de fentanil continuam, em meio à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, disseram à Reuters quatro autoridades norte-americanas familiarizadas com as discussões.

No entanto, negociadores norte-americanos alegam que os chineses não estão negociando de boa-fé.

Os dois lados trocam informações sobre traficantes e se comunicam com frequência. Mas as propostas de Pequim para ajudar a resolver a crise até o momento são inadequadas, disseram as fontes, e testam a paciência do presidente dos EUA, Donald Trump, que adotou uma postura mais conflituosa com a China em relação às drogas do que seu antecessor, Joe Biden.

Washington afirma que os fabricantes e exportadores chineses de produtos químicos fornecem a maioria dos precursores usados pelos cartéis de drogas para produzir opioides sintéticos, a causa de quase 450.000 mortes por overdose nos EUA. Os precursores são substâncias utilizadas como matéria-prima para fabricação de outras, como o fentanil.

A China há muito defende suas rígidas leis antidrogas e seu histórico de repressão aos contrabandistas, afirmando que os EUA precisam lidar com seus próprios problemas de dependência.

“O abuso de fentanil nos EUA é um problema que deve ser enfrentado e resolvido pelos próprios EUA”, disse Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, à Reuters.

Nas últimas semanas, o governo Trump tem mantido conversas diretas com seus homólogos chineses, principalmente entre a alta administração da embaixada chinesa em Washington e o Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disseram as quatro autoridades norte-americanas. Funcionários da embaixada dos EUA em Pequim também têm se envolvido.

Os negociadores de Trump expressaram seu desejo de que as autoridades chinesas ajam rapidamente para processar e condenar produtores e vendedores chineses de precursores que alimentam o comércio de fentanil, disseram autoridades norte-americanas. A China, por sua vez, ofereceu-se para regulamentar outros precursores de fentanil além daqueles que já controla, uma proposta que, segundo os norte-americanos, fica muito aquém do que buscam.

"Falar é fácil", disse uma das autoridades norte-americanas, acrescentando que os dois lados estavam em um "impasse".

Em resposta a perguntas da Reuters sobre as negociações antinarcóticos, uma autoridade do governo disse que os EUA poderiam considerar medidas punitivas adicionais para obrigar a China a tomar medidas significativas contra os precursores de fentanil, incluindo sanções aos bancos chineses. "Nada está fora de cogitação", disse a fonte.

No ano passado, repórteres da Reuters compraram online 6,6 quilos de precursores e equipamentos para fabricação de pílulas de vendedores chineses que comercializam abertamente drogas ilegais, como parte de uma investigação sobre a sigilosa cadeia global de suprimentos do fentanil.

Como parte da série "Fentanyl Express", repórteres detalharam as negociações antinarcóticos entre EUA e China realizadas durante o governo Biden, negociações que não conseguiram obter grandes concessões de Pequim, e previram uma abordagem mais antagônica planejada pelo segundo governo Trump.

Entre as primeiras medidas de Trump está a imposição de tarifas que agora totalizam 20% sobre as importações chinesas, devido à suposta falha de Pequim em conter o fluxo de precursores de fentanil para cartéis de drogas.

Outras rodadas de tarifas na guerra comercial do presidente impuseram tarifas de base de 145% ou mais sobre muitos produtos chineses, níveis que a China alertou que prejudicariam as negociações sobre o combate às drogas.

"Se (os EUA) realmente querem resolver o problema do fentanil, precisam revogar as tarifas injustificadas, manter consultas em pé de igualdade com a China e buscar cooperação mutuamente benéfica", disse Liu, porta-voz da embaixada chinesa.

No passado, Pequim suspendeu o diálogo sobre drogas após uma visita a Taiwan da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em 2022. Biden retomou o diálogo, e as negociações continuaram sob o governo Trump.

(Reportagem de Michael Martina em Washington; reportagem adicional de Antoni Slodkowski em Pequim)