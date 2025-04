Os tradicionais nove dias de luto no Vaticano após a morte de um pontífice começarão no sábado (26), dia do funeral e sepultamento do papa Francisco, anunciou a Santa Sé nesta quarta-feira (23).

Este período de missas e homenagens na Basílica de São Pedro, conhecido como Novendiales, continuará até domingo, 4 de maio, para homenagear o primeiro pontífice latino-americano.

