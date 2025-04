Guiana Brasileira e Porto de Gajinhas: como surgiu o meme que zoa Portugal

Vídeos virais no TikTok apelidaram Portugal como anexo do Brasil, o que irritou lusos e virou meme. Nas imagens, o território é citado como um anexo brasileiro e chamado de diferentes nomes, como Porto de Gajinhas e Mato Grosso do Norte.

Poucos brasileiros sabem, mas a estrela solitária da bandeira do Brasil representa um estado que fica na Europa: Pernambuco em pé.

vídeo no TikTok

A afirmação, claro, é mentira. A estrela solitária da bandeira representa o Pará, que em 1889 era o maior território acima da linha do Equador. Não tem nada a ver com uma possível colonização reversa.

Mas a brincadeira caiu no gosto dos brasileiros - que deram corda para a piada. Para alguns, o favorito para governador do território seria o jogador Cristiano Ronaldo. Até uma falsa bandeira, que mistura nosso verde e amarelo com o lábaro português, foi criada.

Hoje eu vou mostrar um pouquinho o que fiz nas ruas de Vitória da Reconquista. Passei pelo Elevador Lacerda 2.0, vim conhecer a famosa torre de Belém do Pará e o Farol da Barra do Leste.

tiktoker e turista brasileiro

A reportagem buscou nomes como "Pernambuco em Pé", "Faixa de Gajos" e "Rio Grande de Fora" no Google Maps na manhã desta quarta-feira, e encontrou as localizações indicando Portugal.

Qualquer pessoa voluntária pode incluir um novo local no mapa, mas a permanência está sujeita a verificação oficial da plataforma.

No Google Maps, os termos indicam Portugal Imagem: Reprodução/Google Maps

Na Wikipedia, enciclopédia colaborativa, o verbete de Portugal chegou a ser alterado para Guiana brasileira, citando um "acordo histórico" que teria resultado na anexação de Portugal pelo Brasil. A fake news foi retirada do ar em poucos minutos.

Como surgiu

Apesar de viralizado só agora, as indicações são de que o meme tenha começado a circular no ano passado, a partir de discussões no Reddit, plataforma online de rede social. Na época, portugueses reclamaram da onda de imigração para lá e a "Guiana brasileira" surgiu em resposta.

Cerca de 360 mil brasileiros vivem no país europeu e muitos viraram alvo de xenofobia nos últimos meses. Portugal iniciou a colonização do Brasil em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Foi apenas em 1822 que o país se tornou independente.

Em 2021, portugueses já reclamavam que as crianças do país estavam falando "brasileiro" por influência do youtuber Lucas Neto. Depois das críticas, ele decidiu dublar seus episódios e filmes em português de Portugal.

Reação portuguesa

Do outro lado do oceano, portugueses não gostaram da brincadeira. No TikTok, eles estão repercutindo a brincadeira com críticas. "Para vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isso aqui é Portugal", afirmou uma mulher identificada como Nokas.

"Primeiro foi o meme do ouro, que roubamos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico. E agora somo uma Guiana? Uma coisa é certa: vocês têm criatividade nos memes. Mas não somos uma Guiana", completou ela.

Brasil, a vossa sorte é que nós amamos açaí e coxinha de frango. Se não, isso iria dar problema.

Nokas

Uma outra influenciadora portuguesa, chamada Mariana, se propôs a explicar o meme para seus conterrâneos. "Caso algumas pessoas não se lembrem, Portugal colonizou o Brasil por mais de 200 anos. Apesar de tudo, o Brasil ainda sofre consequências devido à exploração que nós fizemos lá. Admitamos ou não, são fatos", explicou.