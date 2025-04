Presidente de Federação dos bancos diz que economia está melhor que em 2022

A economia brasileira melhorou "indiscutivelmente" desde 2022 na avaliação de Isaac Sidney, presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

O que aconteceu

O executivo baseou a afirmação em fundamentos econômicos. Ele citou o mercado de trabalho, a expansão consistente do crédito e a atividade econômica.

Sidney negou que estivesse reclamando da gestão Jair Bolsonaro (PL). Também afirmou não estar enaltecendo Lula. "Não estou fazendo uma crítica ao governo anterior e nem um elogio ao governo atual."

A melhora citada permite ao Brasil enfrentar a guerra fiscal, disse Sidney. O presidente da Febraban declarou que o país tem um "colchão" muito necessário, porque o cenário externo é muito adverso e conturbado.

Ele acrescentou que o Brasil melhorou em relação ao final do ano passado. Sidney ressaltou que corte de gastos abaixo do esperado anunciado em novembro do ano passado pelo ministro Fernando Haddad derrubou a credibilidade do governo federal.

O resultado foi uma crise de confiança no compromisso com gastar menos do que arrecada. Junto a isso, havia o temor do que Donald Trump faria ao assumir a Presidência dos Estados Unidos.

O presidente da Febraban declarou que este cenário foi superado e o pior passou. Ele defendeu manutenção do equilíbrio nas contas pública e novas reformas para o país crescer e se proteger da guerra fiscal.