Wall St busca tem leve queda após dados de preços ao produtor em linha com o esperado

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam ligeiramente em negociações instáveis nesta quinta-feira depois que os preços mensais ao produtor nos Estados Unidos subiram como esperado, com os investidores aguardando comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, para obter pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros.

O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em uma base mensal em outubro, em linha com as previsões, embora o aumento anual de 2,4% tenha sido um pouco maior do que o esperado.

Enquanto isso, os pedidos de auxílio-desemprego caíram em 4.000, para 217.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 9 de novembro, abaixo da previsão.

"Os dados continuam a sugerir que a inflação e o emprego seguem em sua trajetória rumo a um pouso suave", disse Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments.

No entanto, Buchanan observou que, se os rendimentos dos Treasuries continuarem a subir, isso será uma indicação de que a economia pode não atingir um pouso suave.

As mudanças nas expectativas de inflação são visíveis no mercado de títulos, onde o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para seu ponto mais alto desde julho.

Os operadores reduziram ligeiramente as apostas em um corte na taxa de juros na reunião de dezembro do Fed. Eles agora veem uma chance de 79,1% de uma redução de 25 pontos-base, em comparação com 82% antes dos dados, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,08%, para 43.921,29 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,16%, a 5.976,02 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,18%, para 19.195,90 pontos.