Laura Pigossi abre jogos Brasil x Argentina da Billie Jean King Cup

? CBT (@cbtenis) November 14, 2024

Notícias relacionadas:

No sábado (16), a ordem dos confrontos será invertida: a partir das 14h, Bia encara Sierra e, em seguida, Laura duela com Ortenzi. Para garantir vaga no qualifier (fase eliminatória) da Billie Jean king Cup, o Brasil precisa vencer ao menos três dos quatro jogos dos playoffs. No caso de empate, haverá duelo entre duplas para decidir a classificação ao qualifier, programado para abril de 2025. O qualifier antecede as finais entre nações de todos os continentes.

O apoio da torcida paulista pode contar a favor do quinteto brasileiro, que conta ainda com Carolina Meligeni (312ª), Ingrid Martins (85ª no ranking de duplas) e Luiza Fullana (574ª).

"Realmente eu gosto de jogar com a torcida. É a primeira vez que vou abrir o confronto. Estou muito animada de poder representar o Brasil mais uma vez aqui no Ginásio do Ibirapuera, e muito feliz com o nosso time, a maneira como a gente vem treinando esses dias e a nossa união. Isso é o mais importante e o que faz a diferença e, com certeza, a atmosfera incrível vai ajudar muito", pontuou Pigossi, medalhista de bronze ao lado Luisa Stefani, na disputa de duplas na Olimpíada de Tóquio.

Em abril, Stefani entrou em quadra com a equipe brasileira, que tentava a classificação inédita às finais da Billie Jean King Cup. Mas o sonho precisou ser adiado: as brasileiras foram superadas pelas alemãs, que somaram três vitórias contra uma do país, também no Ginásio do Ibirapuera.

"Acho que o confronto contra a Alemanha fortaleceu muito a gente como time, e estamos mais preparadas. Estou me sentindo muito motivada e feliz, vivo um bom momento e me sinto competitiva para a gente jogar sexta e sábado", assegurou a número 1 do Brasil em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O retrospecto dos confrontos entre Brasil e Argentina na Billie Jean King Cup é equilibrado. Foram quatro vitórias para cada lado em oito partidas. No última delas, em 2022, Bia Haddad e Laura Pigossi ganharam por 3 a 1, em Tucamán (Argentina).