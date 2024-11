Regata, camiseta, calça e vestido: Dzarm tem ofertas de até 55% OFF

Peças da coleção de verão da Dzarm estão com descontos por tempo limitado. As ofertas valem até o dia 25 deste mês e, com o cupom 'DZM10', é possível garantir mais 10% de desconto.

Selecionamos alguns modelos que ficam com até 55% OFF, para quem deseja renovar o armário, incluindo regata, camiseta, calça e vestido. Confira a lista a seguir.

Disponível em diferentes numerações (XP a XG) e cores (preta, off white, preto e rosa) -- preços variam;

Regata com modelagem reta e feita com malha leve.

Disponível em diferentes tamanhos (XP a XG) e cores (off white e amarelo)-- preços podem variar;

Camisa com manga curta e feita em viscose com linho.

Disponível em diferentes tamanhos (XP a XG) e cores (azul, roxo, laranja e verde) -- preços podem variar;

Tem ombreiras que estruturam a peça e bolsos frontais com lapela.

Disponível em diferentes tamanhos (XP, M, G e XG) e cores (off white, preto e verde) -- preços podem variar;

Camiseta com malha de viscose e modelagem reta.

Disponível em diferentes tamanhos (XP, P, G e XG);

Com modelagem reta e detalhe de fendas nas laterais.

Disponível em diferentes tamanhos (XP a XG) e cores (preto e verde) -- preços podem variar;

Possui bolsos sobrepostos e modelagem reta.

Disponível nos tamanhos P e M;

Feita em algodão com linho, a peça tem uma abertura com botões na parte da frente.

Disponível nos tamanhos XP, P, G e XG, além das cores laranja, preto e rosa (preços podem variar);

Vestido em malha viscose encorpada e detalhe de fendas nas laterais.

Disponível dos tamanhos P a XG.

Calça em moletom com linho, de modelagem slim (mais justa ao corpo) e com bolsos laterais.

Disponível nas cores azul e marrom, e com numerações 38 a 48;

Com bolsos laterais e posteriores, e fechamento por botão e zíper.

Disponível dos tamanhos P a XG, além das cores preto e marrom;

Com gola estilo polo e mangas longas.

Disponível dos tamanhos P a XG e cores azul e marrom;

Peça feita em tecido 100% algodão.

Disponível dos tamanhos P a XG e cores como azul, cinza e amarelo;

Peça feita em tecido 100% algodão.

