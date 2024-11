CPI das Bets é instalada no Senado com Soraya Thronicke na relatoria

Senado instalou nesta terça (12) a CPI das Bets. A proposta, de Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro. Ela foi escolhida como relatora.

O que aconteceu

A CPI das Bets tem 11 titulares e 7 suplentes. Na sessão de instalação, Dr. Hiran (PP-RR) foi escolhido para presidir o colegiado. A vice-presidência será ocupada por Alessandro Vieira (MDB-SE), com Soraya Thronicke na relatoria. Veja os demais integrantes do colegiados:

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PSB, PT, PSD)

Titulares

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

Humberto Costa (PT-PE)

Vago

Suplentes

Eliziane Gama (PSD-MA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Bloco Parlamentar Democracia (MDB, União)

Titulares

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Vago

Suplentes

Fernando Farias (MDB-AL)

Vago

Bloco Parlamentar Vanguarda (PL, Novo)

Titulares

Marcos Rogério (PL-RO)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Suplentes

Izalci Lucas (PL-DF)

Bloco Parlamentar Independência (PDT, PSDB, Podemos)

Titulares

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Suplentes

Vago

Bloco Parlamentar Aliança (PP, Republicanos)

Titulares

Dr. Hiran (PP-RR)

Suplentes

Ciro Nogueira (PP-PI)

A comissão terá 130 dias de prazo para os trabalhos, com o limite de despesas de R$ 110 mil para as investigações. Requerimento foi assinado por 31 senadores. O número mínimo é de um terço do Senado, ou seja, 27 assinaturas.

Senado já tem CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas. Desde abril, o colegiado investiga casos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. A relatoria é do senador Romário (PL-RJ).