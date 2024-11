Moto Edge 50 Ultra, Pro, Neo ou Fusion? Escolha o melhor celular para você

A linha de celulares Moto Edge 50, lançada neste ano, tem cinco modelos vendidos no Brasil, com preços variando entre R$ 2.500 e R$ 6.000. Os aparelhos compartilham o mesmo design, tela "infinita" com bordas curvas, câmera principal de 50 MP e recursos de inteligência artificial.

Dos mais avançados/caros para os mais intermediários/baratos, a Motorola os divide assim:

Edge 50 Ultra

Edge 50 Pro

Edge 50

Edge 50 Neo

Edge 50 Fusion

Para facilitar a busca de quem deseja um telefone novo, o Guia de Compras UOL detalha a seguir as diferenças de hardware mais relevantes entre todos eles — os smartphones podem ser vistos como concorrentes diretos da linha Galaxy S24, da Samsung.

Edge 50 Fusion, Edge 50 e Edge 50 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Edge 50 Ultra: o mais poderoso

Foi lançado em maio, por R$ 5.999, mas já pode ser encontrado com descontos. Seu destaque envolve as ótimas câmeras, com zoom de até 100x e estabilização óptica. É o melhor conjunto já desenvolvido pela Motorola.

Câmeras. Três traseiras: 50 MP (principal wide) + 50 MP (ultrawide com modo macro) + 64 MP (telefoto 3x zoom óptico e 100x zoom digital); selfie: 50 MP.

Desempenho. Equipado com o processador Snapdragon 8s Gen 3, um dos mais avançados da Qualcomm, e 12 GB de memória RAM, que pode chegar virtualmente a 24 GB com o recurso Boost (usa parte do armazenamento interno, que é de 512 GB, para melhorar o desempenho em momentos multitarefa).

Bateria. 4.500 mAh com carregamento turbo de 125W (carregador incluso); carga completa em cerca de 20 minutos.

Cores. A Motorola é conhecida por investir em acabamentos diferenciados em seus aparelhos; o Ultra pode ser encontrado nas cores preto, laranja Peach Fuzz (ambos com textura de couro "vegan leather") ou Wood, em madeira.

Edge 50 Pro: melhor custo-benefício

Foi o primeiro a chegar ao Brasil, em abril, por R$ 3.499 (confira o nosso review completo). O conjunto de câmeras é um pouco menos potente que o do Ultra, mas ainda muito bom para o uso cotidiano. Ele oferece o melhor custo-benefício da linha, pois já é vendido por menos de R$ 3 mil.

Câmeras. Três traseiras: 50 MP (principal wide) + 13 MP (ultrawide com modo macro) + 10 MP (telefoto 3x zoom óptico e 30x zoom digital); selfie: 50 MP.

Desempenho. Processador Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de memória (até 24 GB RAM Boost) e 256 GB de armazenamento interno.

Cores. Preto ou lilás, em material emborrachado ("silicon leather").

Bateria. 4.500 mAh com carregamento turbo de 125W (carregador incluso).

Edge 50: maior bateria

Um de seus destaques é ser mais "parrudo", com muita bateria e resistência militar (temperaturas muito altas ou baixas, altitude, chuva, maresia), mantendo o design fino da família. Vendido apenas na TIM e na loja oficial da Motorola (R$ 2.699,10 à vista).

Câmeras. Três traseiras: 50 MP (principal wide) + 13 MP (ultrawide com modo macro) + 10 MP (telefoto 3x zoom óptico e 30x zoom digital); selfie: 50 MP.

Desempenho. Processador Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB de memória (até 24 GB RAM Boost) e 256 GB de armazenamento interno.

Cores. Laranja Peach Fuzz, verde escuro (ambos "vegan leather") ou cinza (com acabamento acetinado estilo camurça "vegan suede").

Bateria. 5.000 mAh com carregamento rápido de 68W (carregador incluso); 50% de carga em cerca de 15 minutos.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Edge 50 Neo: intermediário

O último a chegar ao país, por R$ 3.299. A partir dele, estamos falando de celulares mais intermediários, com concessões maiores em processamento e câmeras. Também tem resistência militar.

Câmeras. Três traseiras: 50 MP (principal wide) + 13 MP (ultrawide com modo macro) + 10 MP (telefoto 3x zoom óptico e 30x zoom digital); selfie: 32 MP.

Desempenho. Processador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de memória RAM (até 16 GB com RAM Boost), 256 GB de armazenamento interno.

Cores. São três opções Pantone: Grisaille (cinza), Latte (bege) e Pinciana (vermelho).

Bateria. 4.300 mAh com carregamento rápido de 68W (carregador incluso).

Edge 50 Fusion: duas câmeras

O único com duas câmeras (os outros trabalham com três lentes), perdendo a teleobjetiva e, consequentemente, o poder de dar zoom sem perder qualidade da imagem.

Câmeras. Duas traseiras: 50 MP (principal wide 2x zoom digital) + 13 MP (ultrawide com modo macro).

Desempenho. Processador Snapdragon 6 Gen1, 8 GB de memória RAM (até 16GB com RAM Boost), 256 GB de armazenamento interno.

Cores. Pink (vegan suede), azul claro (vegan leather) e azul teal (acabamento plástico mais tradicional).

Bateria. 5.000 mAh com carregamento rápido de 68W (carregador incluso).

Inteligência artificial em todos

Além do bom hardware, com sensor Sony, as capacidades fotográficas dos celulares Edge 50 são potencializadas por inteligência artificial. A chegada da linha marca a estreia da Moto AI, que age por trás das câmeras para melhorar fatores como:

foco e nitidez.

contraste e saturação.

desfoque de fundo em retratos.

alcance dinâmico (equilíbrio entre áreas claras e escuras).

estabilização de vídeos.

Ou seja, a ideia não é oferecer recursos de edição de imagens — mas é possível acessar, por exemplo, o apagador de objetos no Google Photos, que é o app de galeria dos aparelhos da marca.

Segundo a Motorola, o objetivo é melhorar ao máximo o aspecto das fotos e vídeos, para facilitar a vida dos usuários — você não precisa nem selecionar um modo, pois o próprio celular reconhece o tipo de cena e se ajusta para a melhor captura.

"Chamamos isso de 'point and shoot', ou seja, é só tirar o celular do bolso e bater a foto. Uma pesquisa nossa apontou que 82% das pessoas tira foto só no modo automático, então queremos entregar a melhor possível", disse Mauricio Moisés, gerente da área de câmeras da Motorola.

Pôr do Sol com Edge 50 Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

A única brincadeira com inteligência artificial generativa, por enquanto, é o "Match de estilo" (Style Sync): a partir de uma foto da roupa que você está usando, por exemplo, o celular cria imagens com padrões de formas e cores para customizar o fundo de tela, combinando com seu look. Nos próximos meses, a empresa deve atualizar o Moto AI com um novo pacote de funções interativas.

Vale a pena pra quem?

A família Motorola Edge 50 possui modelos para agradar diversos perfis de uso — e bolsos.

Quem quer um celular top de linha, ou faz um uso mais profissional ou intenso, seja para fotos e vídeos ou para jogos, pode optar pelo Ultra ou pelo Pro (que, como já disse, tem o melhor custo-benefício da linha).

Já o Edge 50 e o Neo são intermediários premium, suficientes para o uso cotidiano da maioria das pessoas, e com o mesmo bom conjunto triplo de câmeras traseiras.

E o Fusion é para quem quer gastar menos, mas ainda sim ter certas qualidades da linha mais premium da marca, com design diferenciado e o mesmo sensor principal de 50MP.

Edge 50 Ultra, Pro e Fusion Imagem: Marcella Duarte/UOL

Ressalto que, mais do que números de pixels e de zoom, o aspecto das imagens me agradou bastante em todos eles. As fotos ficam bonitas, com cores vivas, nitidez nos detalhes, bastante contraste e boa luminosidade.

Não há aspecto falso, por exemplo, no céu. Seja de dia ou de noite, em ambientes internos ou externos, tive resultados visualmente agradáveis, inclusive no modo macro, que foca muito bem e rápido.

Os cinco também têm boas baterias e carregamento rápido (125W no Ultra e no Pro e 68W nos demais), com carregador incluso na caixa.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.