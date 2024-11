Subsidiária da Telefónica na Venezuela vai pagar US$ 85 milhões nos EUA por caso de suborno

A subsidiária da espanhola Telefónica na Venezuela vai pagar uma multa de mais de US$ 85,2 milhões nos Estados Unidos, onde a Justiça investiga um esquema de suborno pago a funcionários venezuelanos para garantir acesso preferencial a dólares em um leilão de divisas, informaram fontes judiciais nesta sexta-feira.

A empresa fechou acordo com a Justiça americana em troca do pagamento da multa. Segundo documentos judiciais, a Telefónica Venezolana participou em 2014 de um leilão de divisas patrocinado pelo governo na Venezuela que lhe permitiu trocar bolívares por mais de 110 milhões de dólares, 65% dos fundos concedidos pelo governo venezuelano.

Para garantir o câmbio, a Telefónica Venezolana recrutou dois provedores, que pagaram US$ 28,9 milhões a um intermediário, sabendo que parte desses fundos seriam pagos como "comissão" a funcionários do governo venezuelano, por meio de contas bancárias nos Estados Unidos, informou a Justiça.

A fim de ocultar esses pagamentos, a Telefónica Venezolana cobriu o custo dos subornos comprando equipamentos dos dois provedores a preços superfaturados, segundo a acusação.

"A Telefónica Venezolana concordou em encher os bolsos de funcionários venezuelanos corruptos para ter acesso à divisa americana e manter sua posição no mercado de telecomunicações venezuelano", destacou o procurador federal Damian Williams, do distrito sul de Nova York.

Como parte do acordo, a Telefónica Venezolana e a matriz espanhola comprometeram-se a continuar cooperando com o tribunal de Nova York em qualquer investigação criminal em curso ou que surgir durante a vigência do acordo.

