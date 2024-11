PT erra ao alimentar polarização, diz cotado à presidência do partido

O PT erra ao alimentar a polarização no Brasil e tem que discutir o tema internamente, afirmou Edinho Silva, prefeito de Araraquara e cotado à presidência do partido, em entrevista ao UOL News desta sexta-feira (8).

Edinho ressaltou que sua opinião não é consensual dentro do PT, mas advertiu que a polarização só alimenta o discurso antissistema no país e que isso só faz que a direita cresça ainda mais.

Acho que o partido erra e nós temos que fazer o debate interno para mostrar para a maioria do partido que alimentar a polarização é um erro. Ela, efetivamente, vai nos levar a um ambiente onde só ganha o antissistema, só ganha essa direita que cresce no país.

O que eu vou dizer talvez não seja a posição majoritária do meu partido e acho que um partido tem que conviver com várias opiniões, mas eu sou daqueles que, repito que não é consensual no meu partido, às vezes não é consensual nem no campo da esquerda, mas penso que a polarização só alimenta o discurso antissistema, e na polarização a gente não consegue dialogar com a sociedade.

Na polarização você não consegue conversar, você não consegue ponderar, você não consegue refletir. Então a polarização só alimenta esse sentimento antissistema, da agressividade do discurso agressivo, do discurso do ódio.

Nós temos, para que a gente avance nessa disputa de rumos, que começar a romper com esse ambiente de polarização. Eu vou dar um exemplo, porque em 2020 a polarização se cristalizou da forma como ela vinha se cristalizando desde 2013, em 16, em 18? Porque em 2020 nós encontramos um inimigo comum que nos unificou, a pandemia.

"A sociedade majoritariamente, porque tem a parte do negacionismo, mas a sociedade se unificou para enfrentar o vírus, para enfrentar uma pandemia que era um inimigo comum. Isso fez com que a polarização diminuísse a sua intensidade e nós conseguimos conversar, nós conseguimos debater, conseguimos falar de medidas que eram necessárias para que a gente enfrentasse a pandemia. Então isso é um exemplo de que é possível nós acharmos valores que unifiquem a sociedade brasileira e que a gente comece a furar a bolha da polarização."

Edinho se diz honrado por apoio para presidência do PT

Com apoio do presidente Lula e do senador Jaques Wagner para assumir o PT, Edinho Silva afirmou que se sente honrado e que está sempre aberto ao diálogo quanto a possibilidade.



É uma honra para mim ter o apoio público do Jaques Wagner, mas eu penso que a condução da nova direção do partido, que será eleita no ano que vem, cabe à presidenta Gleisi [Hoffmann]. Ela é a presidente do partido nesse momento, e ela tem que conduzir esse processo, que nos leve à eleição de uma nova direção no ano que vem, uma nova direção que seja, esperamos, unida em torno dos desafios que estão colocados, que não são desafios pequenos.

Eu estou aberto ao diálogo, ela [Gleisi] sabe disso, eu já tenho conversado com ela, eu estou aberto ao diálogo, evidente que eu não vou queimar navios para entrar numa disputa que, se eu não achar que lá no final vai fazer com que o partido cresça e que eu também, que me satisfaça enquanto militante.

O Lula é evidente que tem um peso imenso, mas a gente sabe no PT também que não é simples a construção de posições e não acho isso ruim. Acho que é o partido que tem instâncias que funcionam, que tem coletivos que funcionam, e eu não tenho nenhum problema em dialogar com as lideranças do PT se isso for uma construção. Se lá na frente a gente chegar à conclusão que esse processo é bom para o partido e também é respeitoso comigo, porque ocupar cargo por ocupar, quem me conhece sabe disso.

