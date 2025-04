Gari encontra recém-nascida no lixo no RJ e quer adotá-la; veja vídeo

Um grupo de garis encontrou uma recém-nascida com vida no meio de uma pilha de lixo ontem, na rua Ouro Preto, zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Bebê foi encontrada embaixo de caixa, no meio do lixo. Os garis Samuel da Silva dos Santos e Anderson Mendes Nunes encontraram a criança entre os resíduos em uma lixeira, por volta das 2h30 da madrugada de ontem.

Samuel pensou que criança era boneca. A princípio, a bebê não reagiu; os garis suspeitaram que estivesse morta. Quando Samuel a pegou no colo e colocou um cobertor sobre a criança, ela "começou a abrir o olho devagarzinho, devagarzinho" e chorou, emocionando os garis. "Estava tudo encaminhado pra estarmos naquele lugar, naquela hora", diz Anderson.

"É muito bom ser o herói de alguém", disse Samuel. Ele acionou a polícia e os agentes levaram a bebê para a Maternidade Herculano Pinheiro, no bairro de Madureira, para atendimento médico. Segundo o último boletim do hospital, o quadro da menina é "estável". Horas depois do encontro da criança, Samuel afirmou que "a adrenalina não baixou ainda". "Continua aquela emoção", complementa.

Criança foi batizada de Vitória pelo grupo. Em breve conversa com o UOL, Samuel e Anderson contaram que a decisão pelo nome se deu pelo fato da bebê estar viva ser uma vitória. "É gratificante, emocionante. No lixo, dizemos que se acha de tudo, mas nunca espera achar uma criança", diz Anderson.

Samuel pretende adotar a criança. Logo após encontrar Vitória, o gari mandou uma mensagem para sua esposa, que pediu para Samuel tentar adotá-la. Ele já visitou a recém-nascida no hospital e está vendo como realizar a adoção. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram comunicados sobre o caso.

Polícia investiga quem deixou bebê no lixo. A PCERJ abriu inquérito, e agentes da 29ª DP estão com o caso. Ainda não se sabe quem foram os responsáveis pelo abandono da recém-nascida.

Comlurb lamenta o caso. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro disse em nota que "lamenta que um bebê tenha sido abandonado nessas condições e parabeniza seus colaboradores pela atuação exemplar no caso".