Ibovespa fecha quase estável à espera de tarifas; GPA dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta quarta-feira, em sessão marcada por expectativas para o anúncio de tarifas pelos Estados Unidos, enquanto GPA disparou após acionistas relevantes apoiarem proposta de mudanças no conselho de administração do varejista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa terminou com variação positiva de 0,09%, a 131.263,41 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 131.423,84 pontos na máxima e 130.392,6 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro no pregão somava R$15,5 bilhões antes dos ajustes finais.