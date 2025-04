Em evento de 60 anos do BC, ex-presidente Malan defende harmonia entre monetária e fiscal

O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Pedro Malan defendeu nesta quarta-feira, 2, a harmonização das políticas fiscal e monetária. Ele afirmou que é preciso preservar a inflação sob controle, bem como combater as desigualdades.

"A política monetária e a política fiscal têm de buscar uma convergência da sua ação no sentido do seu objetivo maior, que era, é e continuará sendo o crescimento sustentável, o desenvolvimento econômico e social do País, com estabilidade macroeconômica", disse Malan durante evento em comemoração aos 60 anos do BC, na sede da autarquia, em Brasília.

Ele explicou que o termo "estabilidade macroeconômica" se refere a políticas fiscal e monetária transparentes e críveis.

Relembrando a época em que presidiu o BC e comandou a Fazenda, na década de 1990, Malan disse que o Plano Real derrotou a hiperinflação e descortinou outros problemas que o País teria de endereçar, como as "enormes dificuldades" do sistema financeiro e a dívida dos Estados.