Meio estatal sírio relata bombardeios israelenses em Damasco e Hama

A agência estatal síria informou nesta quarta-feira (2) sobre bombardeios israelenses contra um centro de pesquisa em defesa localizado na capital, Damasco, e um ataque na cidade de Hama.

"Um ataque aéreo da ocupação israelense teve como alvo as imediações do edifício de pesquisa científica" no bairro de Barzeh, em Damasco, relatou a agência de notícias Sana, referindo-se a uma instalação militar.

Também foi reportado que outra incursão israelense atingiu os arredores da cidade de Hama, no centro do país.

O Exército israelense confirmou que atacou instalações militares sírias na capital, Damasco, e na província de Hama.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou bombardeios israelenses em várias áreas, incluindo o centro de pesquisa em Damasco.

"Aviões israelenses lançaram bombardeios contra (...) o aeroporto militar de Hama", afirmou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido e que conta com uma rede de fontes em campo.

Os aviões israelenses também "atacaram os arredores do aeroporto militar T4 na província de Homs", no centro da Síria, acrescentou o OSDH.

Israel lançou centenas de ataques contra bases militares na Síria desde que grupos rebeldes liderados por islamistas derrubaram Bashar al Assad em 8 de dezembro. Segundo Israel, o objetivo é impedir que as armas caiam nas mãos das novas autoridades, classificadas por Israel como "jihadistas".

Desde a queda de Assad, após mais de 13 anos de guerra civil, Israel enviou tropas para uma zona de distensão desmilitarizada nos Altos do Golã, no sudoeste da Síria, na fronteira com a parte da região ocupada por Israel desde a guerra de 1967 e anexada em 1981.

