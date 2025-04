Pegadas na Ilha de Skye oferecem retrato tranquilo da vida dos dinossauros

Por Will Dunham

(Reuters) - É o local de um momento dramático na história da Escócia. A costa rochosa da Ilha de Skye é o local onde Charles Edward Stuart -- conhecido como Bonnie Prince Charlie -- chegou de barco, disfarçado de empregada doméstica, para se esconder dos ingleses em 1746, após sua derrota na Batalha de Culloden.

Mas esse célebre pretendente ao trono britânico não foi o único a deixar rastros no que hoje é chamado de Prince Charles Point. Cerca de 167 milhões de anos antes, durante o Período Jurássico, grandes dinossauros deixaram pegadas no mesmo local.

Agora, pesquisadores identificaram 131 pegadas fossilizadas produzidas por dinossauros carnívoros e herbívoros que se movimentavam em um ambiente lagunar subtropical de água doce.

Esse extraordinário lote de pegadas é importante não apenas porque data de uma época pouco representada no registro fóssil, mas também porque mostra uma cena de vida rotineira entre os habitantes desse ecossistema antigo, semelhante aos animais de várias espécies que hoje se reúnem em bebedouros na savana africana.

"É um retrato muito tranquilo de dinossauros se reunindo, talvez para beber ou se deslocar entre áreas de vegetação", disse Tone Blakesley, estudante de pós-graduação em paleontologia da Universidade de Edimburgo e principal autor do estudo publicado nesta quarta-feira na revista PLOS One.

"Os dinossauros que se alimentavam de plantas não estavam, naquele momento, sob nenhuma ameaça imediata dos predadores."

"As trilhas nos dão uma visão de como esses dinossauros se comportavam e interagiam com seu ambiente -- algo que os ossos por si só não podem fornecer", acrescentou Blakesley.

Os pesquisadores não podem ter certeza da espécie exata que deixou as pegadas, mas seus tamanhos e formas oferecem boas pistas.

Todos os dinossauros carnívoros faziam parte de um grupo chamado terópodes. Os que deixaram as pegadas na Ilha de Skye faziam parte de uma família chamada megalossauros. Uma possibilidade é o Megalossauro, que viveu cerca de 100 milhões de anos antes de seu parente distante Tiranossauro, media cerca de 6 metros de comprimento, andava sobre duas pernas e tinha uma boca cheia de grandes dentes serrilhados. Foi um dos primeiros dinossauros descobertos pelos cientistas e, em 1824, tornou-se o primeiro a receber um nome.

Os herbívoros que deixaram pegadas faziam parte do grupo chamado saurópodes, conhecidos por seus pescoços longos, quatro patas semelhantes a pilares, cabeças pequenas e dentes adaptados para consumir vegetais. Uma possibilidade é o Cetiosaurus, com cerca de 16 metros de comprimento.

As pegadas dos terópodes medem, cada uma, cerca de 45cm de comprimento, com marcas de três dedos, almofadas que abrigam os músculos dos pés e garras afiadas. As pegadas dos saurópodes são diferentes, com cerca de 50cm de comprimento e formato arredondado, alargando-se um pouco em direção à frente e, às vezes, preservando marcas de quatro dedos triangulares curtos e atarracados.

No total, cerca de duas dúzias de dinossauros individuais deixaram as pegadas. Os pesquisadores fizeram modelos digitais de cada trilha depois de observar o local com um drone.

Esses dinossauros viviam no coração de um vasto estuário de rio cercado por áreas florestais compostas de coníferas, samambaias e ginkgos, como as que ainda existem hoje.

As pegadas dos terópodes e saurópodes foram encontradas em ambientes lagunares, enquanto os rastros de outros dinossauros -- estegossauros e ornitópodes comedores de plantas -- foram encontrados em paisagens mais secas, longe das lagoas.

Compartilhavam esse ecossistema crocodilos, salamandras, lagartos, tartarugas, pequenos mamíferos e répteis voadores chamados pterossauros. Esse período é anterior aos primeiros fósseis de pássaros conhecidos.

"Pegadas dessa idade são muito raras, mas quando as encontramos, elas fornecem evidências diretas de comportamento", disse o paleontólogo da Universidade de Edimburgo e autor sênior do estudo, Steve Brusatte.

Brusatte destacou a interseção da pré-história com a história escocesa. Bonnie Prince Charlie -- um herói romantizado da Escócia -- sobreviveu à sua fuga dos ingleses, embora suas aspirações à realeza e à rebelião jacobita que liderou tenham sido frustradas.

"Quando o príncipe estava correndo para salvar sua vida, ele estava correndo sobre os passos de dinossauros jurássicos. E ele conseguiu. Ele se escondeu em Skye por um tempo e depois conseguiu fugir para a França", disse Brusatte.

(Reportagem de Will Dunham em Washington)