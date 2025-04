Trump aplica tarifas de 10% a produtos brasileiros

O Brasil foi taxado em 10% nas tarifas recíprocas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio foi feito hoje em Washington, durante a introdução do "tarifaço", uma política de taxas recíprocas a produtos importados e países que negociam com os americanos.

O que aconteceu

Trump mostrou uma tabela com as taxas cobradas pelos países. Segundo o presidente, foi feito um cálculo médio de todos os valores cobrados, e esse número foi considerado para a taxa dos Estados Unidos. O Brasil será taxado em 10% em todos os produtos importados pelos EUA. Mas, ainda não ficou claro como ficará situação do aço, taxado em 25% no mês passado.

Em discurso no Rose Garden, na Casa Branca, Trump disse que medida vai gerar "trilhões e trilhões" de dólares de benefícios para os Estados Unidos. Além de usar a expressão "fazer a América grande de novo", o presidente falou também em deixar o país "saudável economicamente" novamente.

Após assinatura da ordem executiva e entender como será taxação, Brasil vai continuar negociação com Trump O encontro está previsto para semana que vem.

Tarifaço de Trump era promessa de campanha e começou a tomar forma em fevereiro. Um memorando publicado pelo presidente falava sobre taxar países que cobram tarifas consideradas "injustas" pelos americanos, além de adotar a reciprocidade dependendo dos produtos.

Taxas de 25% para carros importados começam a ser cobradas amanhã. Decisão afeta vários países, inclusive o Brasil. Hoje, taxa é de 2,5%. México é o maior fornecedor de carros aos EUA, seguido pela Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha.

Em um artigo publicado no site da Casa Branca, governo justifica taxas. "De acordo com o Economic Policy Institute, as tarifas implementadas pelo presidente Trump durante seu primeiro mandato "claramente não mostraram correlação com a inflação" e tiveram apenas um efeito passageiro nos preços gerais", aponta.