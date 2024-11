Lula autoriza uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no RJ para G20

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira um decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro em função da Cúpula de Líderes do G20, que começa na próxima semana, informou o Palácio do Planalto.

Publicado em edição extra do Diário Oficial nesta sexta, o decreto delimita que as Forças Armadas serão empregadas entre os dias 14 e 21 de novembro na cidade, que receberá 56 delegações dos seus 21 membros, de países e organizações internacionais convidadas.

Segundo nota do Planalto, "o emprego das Forças Armadas, em articulação com os órgãos de segurança pública federais e do estado do Rio de Janeiro, será importante para a proteção das delegações, garantindo que o Brasil ofereça um ambiente seguro para todos os envolvidos".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)