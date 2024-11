Giovanna Antonelli celebra raiz italiana em Festival de Cinema

SÃO PAULO, 8 NOV (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - A atriz brasileira Giovanna Antonelli celebrou suas raízes italianas ao comandar a cerimônia de abertura da 19ª edição do Festival de Cinema Italiano, realizada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (7).

A artista, que voltou recentemente da Itália, onde posou em frente ao Coliseu e também apareceu jogando uma moeda na Fontana di Trevi, em Roma, deu um show de elegância e simpatia, desfilou no tapete vermelho do evento e posou para fotos com fãs.

Em entrevista exclusiva à ANSA, a artista expressou sua felicidade por ser escolhida como mestre de cerimônia de um evento tão importante para as culturas brasileira e italiana. "Para eu me sentir mais italiana, só falta 'parlare italiano'. É um prazer estar aqui hoje", declarou ela, brincando com o sotaque do "Belpaese".

Por fim, Antonelli destacou que "já vinha namorando alguns anos" a possibilidade de apresentar o festival, mas não conseguia conciliar a agenda. "Eu estou muito feliz e grata de estar aqui hoje, representando as minhas raízes", concluiu ela.

Já no palco da festa de gala, a atriz também pronunciou diversas palavras em italiano, como "Piacere", "Vá bene". "Gente, eu estou arriscando, quando eu posso eu vou soltando. Vai que eu sou convidada para uma participação no cinema italiano.

Brasileiro se vira nos 30", brincou.

Longe da TV desde "Travessia, quando interpretou a famosa delegada Helô, Antonelli volta a atuar a partir de janeiro de 2025, em "Beleza Fatal", primeira novela brasileira da Max, que também conta com Camila Pitanga e Camila Queiroz no elenco.

Já o Festival de Cinema Italiano acontece até o próximo dia 8 de dezembro e disponibiliza um cardápio com 32 filmes do país europeu gratuitamente, sendo 17 longas contemporâneos e uma retrospectiva com 14 clássicos para homenagear a comédia italiana, de "Totò a Roberto Benigni". (ANSA).

