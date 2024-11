De Catanduva e cinquentão: quem é padre que teve fotos íntimas vazadas

O padre que foi afastado pela diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, após vazamento de fotos íntimas deletou seus perfis nas redes sociais.

Quem é o padre

Padre Fábio Marsaro de Paula tem 52 anos e é natural de Catanduva. Segundo descreveu em um vídeo no seu canal no Youtube, desde cedo demonstrou "profunda ligação com a Igreja", o que o teria guiado em direção ao sacerdócio.

Visitava diversas paróquias para celebrar missas. No dia 25 de outubro, visitou a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Nas imagens em um post no Facebook, ele aparece sorrindo e abençoando os fiéis. No dia 21, ele esteve na paróquia São Judas Tadeu, em Catanduva, no interior do Estado, para celebrar uma novena em louvor ao santo.

Em maio, foi homenageado pela Câmera de Vereadores de Novo Horizonte (SP) e recebeu o diploma "Construtor do Bem". O padre atuou na Paróquia Santa Clara de Assis, em Novo Horizonte, a partir de 2018. Autor do projeto, o vereador Raí Ascêncio (Republicanos) afirmou, na época, que durante o período em que o Padre permaneceu no município, ele se tornou um "pilar fundamental para a comunidade católica local".

O padre defendeu a libertação através do poder divino. Em uma participação recente no podcast religioso Esperança Cast, de Paula disse que a fé move sua vida e destacou a relevância do contato humano e do apoio mútuo, afirmando que "um abraço cura, um bom dia cura. Viver essa fé em comunidade faz toda a diferença, mesmo nos momentos de crise".

Uso da tecnologia

Outro ponto forte de suas declarações foi seu apelo à responsabilidade pessoal no uso das redes sociais e da tecnologia. No podcast, o padre enfatizou a importância de equilibrar o uso da tecnologia, especialmente celulares, na vida cotidiana e espiritual. Ele afirmou: "O problema não está no celular, mas em nós e na forma como o usamos". Segundo ele, a tecnologia pode ser uma "bênção" quando utilizada para aproximar as pessoas de Deus e da fé, mas se torna prejudicial quando leva ao isolamento e à falta de convivência familiar.

Ele também expressou preocupação com o tempo excessivo que crianças e jovens passam no celular. Ele menciona que "tudo que é demais ou de menos nos tira do equilíbrio". "O celular deveria ser uma ferramenta para nos conectar, mas, sem equilíbrio, ele nos desconecta daqueles que estão ao nosso redor."

O que aconteceu

Padre deletou suas redes sociais após o vazamento de fotos íntimas. Nas imagens, ele aparece em selfies reveladoras, algumas ao lado de outros homens e, em outras, segurando uma cerveja, com o pênis à mostra.

Diante do incidente, a diocese de Catanduva anunciou o afastamento do padre. Em um comunicado assinado pelo bispo José Benedito Cardoso, a diocese formalizou o afastamento do sacerdote, pedindo orações por ele, mas sem mencionar explicitamente o motivo do afastamento. A nota oficial foi publicada no dia 1º de novembro e, segundo fontes ligadas à Igreja, a decisão visa preservar a integridade da comunidade e manter o foco na missão pastoral.