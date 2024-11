Pôsteres homenageiam países finalistas do Prêmio Ernesto Illy

SÃO PAULO, 7 NOV (ANSA) - A empresa italiana illycaffè apresentou os nove manifestos que representam cada um dos países finalistas do Prêmio Internacional Ernesto Illy, que elegerá o melhor café do mundo no próximo dia 12 de novembro, em Nova York.

O pôster do Brasil, nação vencedora do troféu "Best of the Best" ("Melhor dos Melhores") em 2023, foi elaborado pela artista Camila Rosa e retrata a antiga cultura do café no país por meio da figura de uma mulher segurando uma xícara na mão, em meio a motivos tropicais.

A iniciativa da illycaffè busca transmitir, por meio da linguagem artística, os valores na base da cafeicultura em cada um dos nove finalistas, que ainda incluem Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda, além de promover uma viagem pelas cores e atmosferas dessas nações.

O manifesto da Costa Rica, feito pela ilustradora Lauren Martin, se inspira na flora e na fauna do país centro-americano, enquanto a artista Natascha Baumgärtner retrata as paisagens exuberantes da Etiópia.

A jovem ilustradora Haley Tippmann escolheu um momento de reflexão diante de um panorama da costa da Nicarágua, combinando elementos da natureza com tons quentes do café, mesma atmosfera encontrada na obra da desenhista inglesa Alice Brisland, que homenageia Ruanda com uma paisagem repleta de detalhes e tons relaxantes.

Calor, especiarias e surrealismo dominam o trabalho da desenhista Cosmo Danchin-Hamard para exaltar a arquitetura da Índia e o sabor de seu café, enquanto sugestivos picos da Cordilheira de Apaneca ilustram o manifesto de El Salvador, feito pelo jovem designer Marcello Velho Por fim, Sebastian Ariel Curi, conhecido pelos personagens de grandes dimensões e linhas decididas, e Nina Dzyvulska, com seu tom divertido, promovem a descoberta das paisagens, pessoas e rituais de Guatemala e Honduras, respectivamente.

A partir de 8 de novembro, as ilustrações serão divulgadas nos perfis da illycaffè e dos artistas nas redes sociais, contando como diferentes atmosferas, culturas e sabores podem ser interpretados e celebrados através da arte e da beleza.

(ANSA).

