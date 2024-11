Biden promete 'transição pacífica' após vitória de Trump

SÃO PAULO, 7 NOV (ANSA) - Em seu primeiro discurso após Donald Trump vencer as eleições presidenciais, o atual mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (7) que está trabalhando para garantir uma transição de poder pacífica.

No pronunciamento na Casa Branca, o democrata confirmou ter falado por telefone com o republicano e ter garantido à equipe do adversário que, em "20 de janeiro, haverá uma transferência de poder pacífica" e confiável, porque é isso que o povo merece.

"Aceitamos a escolha que o país fez. Estamos em uma democracia, a vontade popular sempre prevalecerá. Você não pode amar seu país só quando você vence. Você não pode amar seu vizinho só quando vocês concordam", declarou ele.

Biden enfatizou ainda que "os eleitores fizeram seu dever como cidadãos", e ele fará o seu como presidente, destacando que trabalhará até o fim do seu mandato, que se encerra em janeiro.

"Agora temos 78 dias para concluir o mandato. Temos agora a responsabilidade para fazer cada dia valer".

Além disso, Biden reforçou que o sistema eleitoral americano é "honesto, justo e transparente" e que esta batalha foi perdida e "as derrotas são inevitáveis, mas desistir é impensável".

"Não podemos desistir. A América perdura. Vamos ficar bem, mas precisamos permanecer engajados", concluiu ele, que elogiou a campanha de Kamala Harris. (ANSA).

