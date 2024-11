Testamos: PlayStation 5 Pro melhora experiência de jogo, mas vale R$ 6.999?

O PlayStation 5 Pro chega às lojas nesta quinta-feira (7) com mudanças visuais (o console é consideravelmente menor do que o PS5 padrão) e aprimoramentos visando melhorar o desempenho do aparelho. Segundo a Sony, mudanças em processador e memórias resultam em um desempenho 45% melhor do que o do PS5 padrão.

Além disso, houve melhorias no processamento de Ray Tracing (tecnologia que melhora consideravelmente a iluminação de cenas) e a adoção de um recurso chamado PlayStation Spectral Super Resolution, que usa inteligência artificial para aprimorar a resolução das imagens. Por fim, o PlayStation 5 Pro traz um espaço de armazenamento de 2TB, mais do que o dobro do PS5 padrão. O Guia de Compras UOL testou o console e traz as primeiras impressões.

O que mais gostei

Jogos aprimorados. A lista de jogos que aproveitam os recursos do PlayStation 5 Pro ainda é pequena, mas a tendência é que ela se amplie ao longo do tempo. Durante o teste, pude jogar "Marvel Spider-Man 2", "Horizon Forbidden West", "Alan Wake 2", "Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão" e "The Last of Us Part II Remastered". Alguns jogos de PS4 também apresentam ganhos em resolução.

Em todos eles foi possível notar melhorias no desempenho. Em geral, o que mais se nota é que no novo videogame da Sony é possível selecionar um modo de desempenho que une uma taxa de quadros de 60 fps com uma resolução mais alta e também recursos de Ray Tracing, algo que não era possível no PS5 padrão.

Também se percebe uma fluidez maior em alguns jogos, com menos ocorrências de quedas de desempenho.

No geral, a experiência no PlayStation 5 Pro foi superior à vista no PS5 padrão.

Cena de "Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão" durante teste com o PlayStation 5 Pro Imagem: Reprodução

Espaço de armazenamento maior. Um dos pontos críticos do PS5 padrão é o espaço de armazenamento nativo, inferior a 1 TB. Ainda que seja possível ampliar esse espaço com a aquisição de um SSD de alto desempenho, sem esse investimento adicional os donos do console precisam ficar toda hora instalando e desinstalando jogos.

Isso muda consideravelmente no PlayStation 5 Pro. Com um SSD de 2 TB vindo de fábrica, é possível deixar diversos jogos instalados sem ter essa preocupação.

Visual. O design do PlayStation 5, seja em qualquer versão, é um tanto controverso. Ainda assim, é inegável que o PlayStation 5 Pro marca avanços nesse quesito. Ele é menor do que o PS5 padrão, especialmente em profundidade (4,4 cm a menos) e espessura (1,5 cm a menos). Mas o visual em si, com faixas pretas cruzando a carcaça, dá um ar mais moderno ao aparelho.

Ainda assim, ele é grande e é bom reservar espaço em sua estante.

PS5 Pro é menor comparado ao modelo anterior Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Acessórios básicos vendidos separadamente. O PlayStation 5 Pro já é um aparelho caro, mas esse ponto fica muito mais crítico por dois motivos:

A única versão disponível para compra vem sem o leitor de discos. Ou seja, quem está acostumado a comprar seus jogos em mídia física e quer usá-los em um PlayStation 5 Pro terá que comprar um leitor de discos, que custa por volta de R$ 650. Além disso, o console também não acompanha a base que permite ao aparelho ficar na vertical de forma estabilizada. Essa base custa em torno de R$ 200.

Exige boa TV para aproveitar as melhorias. Ainda que o "poder de fogo" aprimorado do console não dependa de nenhum outro aparelho, não é errado pensar que ele só poderá ser experimentado ao máximo se o videogame estiver ligado a uma TV de ótima qualidade.

Para aproveitar tudo que o PlayStation 5 Pro tem a oferecer, o ideal é que ele esteja conectado a uma TV de resolução 4K, com um bom HDR e, preferencialmente, suporte a HDMI 2.1 e tava de atualização de 120 Hz.

Preço. Os R$ 6.999 cobrados pelo PlayStation 5 Pro assustam e, em um primeiro momento, é algo que tende a colocar uma dúvida na cabeça dos possíveis interessados. Especialmente se considerarmos que, em sua versão Slim, ele pode ser adquirido por preços próximos de R$ 3.500 - ou seja, metade do valor.

Soma-se a isso o já citado fato de que acessórios como base de apoio e leitor de discos são vendidos separadamente e temos um cenário no qual o PlayStation 5 Pro é qualquer coisa, menos uma pechincha.

Para quem eu indico?

O PlayStation 5 Pro é um aparelho de nicho, voltado apenas a quem quer a melhor experiência possível dentro do ecossistema da Sony, topa gastar o necessário para isso e tem uma TV que acompanha o ritmo.

O aparelho traz melhorias perceptíveis, mas ainda assim é difícil recomendá-lo para quem quer apenas ter um PlayStation 5 em casa e pode conseguir isso gastando a metade do valor.

