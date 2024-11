'Espero relação civilizada e que trabalhe pela paz', diz Lula sobre Trump

O presidente Lula (PT) disse que espera "uma relação civilizada" com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

Crítico ao norte-americano, Lula afirmou não conhecê-lo pessoalmente, mas esperar uma relação "que trabalhe pela paz". "Eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com a eleição de um presidente de um outro país. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de vê-lo na televisão", disse, em entrevista entrevista gravada nesta manhã para a RedeTV!.

"Eu espero que a relação com o Brasil seja uma relação civilizada", afirmou o presidente. "Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca. Eu espero que seja essa relação." A conversa será exibida no programa PODK Liberados, dos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF). A íntegra vai ao ar, às 22h30, neste domingo (10).

Antes das eleições, Lula já tinha declarado sua torcida por Kamala. "Acho que, [com] a Kamala Harris ganhando as eleições, é muito mais seguro de a gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos", declarou o petista, em entrevista ao canal francês TF1+, nesta semana.

Lula lembrou que, no primeiro mandato, teve boas relações tanto com presidentes democratas quanto com republicanos. "Eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com o [George W.] Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com o [democrata Barack] Obama, que eu já tive com o [atual presidente Joe] Biden", completou.

Trump tornou-se um dos expoentes da extrema direita globalmente. Durante as eleições de 2022, ele usou as redes sociais diversas vezes para declarar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Essa é a relação que eu quero estabelecer, uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo americano.

Lula, sobre relação com Trump

Lula já havia falado sobre a vitória de Trump no X. O triunfo do candidato republicano sobre a democrata Kamala Harris ocorre segundo uma projeção não oficial, mas aceita. Ela é feita por serviço elaborado por estatísticos a pedido de institutos e meios de comunicação.

O petista disse que a democracia "é a voz do povo" e que deve ser "sempre respeitada". Lula afirmou ainda que o mundo precisa de diálogo e "trabalho conjunto". Lula desejou sorte e sucesso ao governo de Trump.

Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo? -- Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

Para economia, peso é menor

Lideranças petistas afirmam que as relações entre Brasil e EUA não mudam muito. Fontes ouvidas pelo UOL usam o exemplo do ex-presidente republicano George W. Bush, com quem Lula teve excelente relação em seu primeiro mandato, apesar do perfil conservador do texano e de o petista ser, principalmente à época, uma figura de esquerda.

O receio do governo é mais político do que econômico. Há uma avaliação no entorno do presidente Lula (PT) de que uma vitória trumpista deixa os apoiadores da extrema direita no Brasil (e no mundo) mais "inflamados".

Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil. De janeiro a setembro, eles foram o destino de US$ 29,44 bilhões em exportações, atrás apenas da China e da União Europeia, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2023.

Essa relação não deve mudar, avalia a equipe econômica. Apesar do perfil mais protecionista do republicano, membros do governo dizem que as gestões dos Estados Unidos são sempre "pragmáticas" e trabalham em um modus operandi parecido. O governo brasileiro lembra que a relação comercial se manteve estável nas últimas mudanças de presidentes dos EUA, incluindo com Trump.