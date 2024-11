Inter de Milão derrota Arsenal e segue invicta na Champions

SÃO PAULO, 6 NOV (ANSA) - A Inter de Milão venceu o Arsenal, por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), no Estádio Giuseppe Meazza, no norte da Itália, em partida válida pela quarta rodada da Champions League.

O único gol da partida ocorreu aos 45 minutos do primeiro tempo, após o árbitro marcar falta dentro da área depois de um toque de mão de Merino. Na cobrança de pênalti, Calhanoglu bateu rasteiro no meio do gol.

Após uma primeira etapa equilibrada, o Arsenal voltou do intervalo pressionando a Inter, mas não conseguiu marcar. Com a vitória, o time italiano mantém a invencibilidade no torneio, enquanto os ingleses sofrem a primeira derrota.

O resultado faz a Inter de Milão somar 10 pontos, na quinta posição. Já o Arsenal caiu para o 12º lugar, com sete. As duas equipes voltam a campo pela Champions League no próximo dia 25 de novembro, às 17h (horário de Brasília): os italianos enfrentam o RB Leipzig, enquanto os ingleses visitam o Sporting.

(ANSA).

